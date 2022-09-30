恐怖！「巨大化螞蟻」爬滿外牆嚇壞途人　放大照片一看竟藏這玄機

超巨大螞蟻爬上牆壁？有網友走在路上驚見一棟民居，從二樓開始到頂樓爬滿了整牆的「巨型螞蟻」。



由於畫面相當驚人引起一番討論，不過這其實是桃園一處民宅的裝置藝術，有附近居民更透露這些螞蟻其實暗藏玄機。

原來有此含意 讓附近居民都想當他鄰居（點圖了解更多）：

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「太甜了！」有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，一處民居的牆面竟然爬滿了巨大化的螞蟻，勢力範圍從2樓到5樓都有。由於照片乍看相當嚇人，不少網友直呼「這我不行 很想清掉」「密集恐懼症」「糖代建築」「屋主肯定是阿嬤」，亦有網友笑稱看這糖度肯定是在台南。

不過有在地居民認出這棟建築其實位在桃園市政府附近的一處巷弄內，並補充說明這並非單純只是裝置藝術「這有隱喻的」。從照片可以看到往外的螞蟻搬金磚，但往家裡的卻沒有，象徵想把福氣分送給附近的鄰居。含意曝光後讓部分網友羨慕表示「很想當屋主的鄰居！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】