公屋｜3人入息超$2.4萬　小紅書女為上樓放無薪假仍DQ　1原因出事

即使輪候公屋多年，一旦超出入息或資產限額，都只能前功盡廢。有小紅書網民發帖大呻，一家三口輪候公屋3年多，上月終於首次見主任接受審查，結果當場被宣布不合格，皆因入息超額，她表示早前已特意放無薪假調節入息，惟都是徒勞無功。



有小紅書網民指一家三口輪候新界區公屋3年多，上月獲邀首次見主任接受審查，但最終被裁定不合資格。（小紅書圖片）

該名女網民在小紅書以「新3公屋首次見主任，被當場被宣布不及格」為題發帖，指一家三口輪候新界區公屋3年多，上月獲邀首次見主任接受審查，但最終被裁定不合資格。她解釋，因家庭月入超出3人單位的入息限額，約2.4萬元，「底薪超了一點點，以為能放無薪假來調節，原來沒用的」。

樓主指出，需在6個月至2年間調整入息，才能繼續申請，「如果我們6個月能調好就6個月後申請回復」，但若然2年後還超出限額就被取消，目前正等待凍結信寄來，再重新調整底薪。

有網民分享經驗，「去到拎鎖匙才說我過了，現在調低了等再見主任」，亦有人感同身受，「人生第一次申請，等咗5年先見主任，保險超咗額」。不過有網民就認為樓主入息超額被凍結申請合乎情理，「恭喜，快點騰出空位給需要的人」。

根據房委會資料顯示，3人家庭的每月入息限額為24,410元，資產淨值限額為481,000元。（資料圖片）

根據房委會資料顯示，3人家庭的每月入息限額為24,410元，資產淨值限額為481,000元。至於受僱薪金，如屬每月固定金額的底薪，會以填報日前1個曆月的底薪金額計算。如屬非固定金額的底薪，則根據填報日前連續受僱期間的底薪收入總額除以該段相應受僱月數或日數平均計算，最長計算期間為6個曆月。