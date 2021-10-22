日本自動販賣機竟然賣蟲你敢唔敢試食？最重口味必數呢樣二手貨

自動販賣機出現後，日本逐漸成了使用大國。從城市街道到鄉間小路，可以說只要有人居住的地方，幾乎都在某個角落矗立着一個24小時發光的自動販賣機。同時售貨機裏的貨品也變得更加五花八門，甚至有一些奇葩的東西也慢慢出現在其中，看似合理中透露着那麼一絲格格不入。



在今年的9月，日本佐賀縣就隆重上新了一款獨特的美食自動販賣機，12種美味營養的小吃號稱絕對能滿足所有好奇的味蕾。

這就是充滿大自然野性味道的——零食昆蟲自動販賣機。日本佐賀縣就隆重上新了一款獨特的美食自動販賣機，12種美味營養的小吃號稱絕對能滿足所有好奇的味蕾。

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除了食物，近些年自動售貨機家族其實也踏入了服裝領域，像什麼專門賣白襯衫的，賣襪子的，賣女裝的等等種類。這其中，用腳趾想想都能想到，重口味的東西肯定是少不了的。

例如已經在道德邊緣試探、成為都市傳說的——二手內褲販賣機。

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問題是，它也不一定是二手的，甚至有可能是人工偽造的。有些分析認為這就像是一種為遊客打造的獵奇項目，通過好奇心收割智商稅的噱頭，這波只能說是色字頭上一把刀，商家贏麻了。

重口味的結束，我們換一點小清新淨化一下，來看看這個日本唯一的專賣摺紙的自動販賣機。

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