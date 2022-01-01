日本除夕經典活動　紅白播足72年迎新年　環球影城迪士尼開通宵

日本是很重視節慶「儀式感」的民族，就好比香港人中秋一定要吃月餅。



如果日本說到聖誕節，那就必定少不了肯德基炸雞桶與士多啤梨蛋糕，那麼說到跨年，香港人一定會立刻想到維港的煙花匯演，那麼日本跨年經典的活動有哪些呢？

除了大家最熟悉的紅白歌合戰之外，一起來認識一下吧！（點圖放大閱讀）👇👇👇

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人氣寺院參拜

說到跨年參拜，最有名的活動就是除夜之鐘了！在眾人的期盼下，聽著寺院的和尚聲聲敲著，象徵清除舊有煩惱的鐘聲，彷彿全身都被淨化了。而敲完107下，眾人一齊等待著零時過後的第108下鐘聲，是每年跨年最熱鬧非凡的一刻。

在東京的的寺院中，享有高人氣的淺草寺，以及鄰近東京鐵塔的增上寺，都是參與除夜之鐘的熱門地點。尤其增上寺每年會發放三千顆環保氣球，讓民眾在跨年十時分可以一起讓氣球飄上天空，場面唯美動人。

環球影城不夜城

每年的最後一天，日本兩大遊樂園都會推出跨年活動，而今年的環球影城則是推出 Party Pass，大家只要持門票就可以從12月31日晚上七點，一路玩到元旦的晚上九點！如果覺得玩跨夜會體力不支的話，也可以考慮使用一般入場卷，元旦當天將特別開放，從凌晨兩點就可以入園玩樂！

跨年當晚，環球影城所有的季節性角色，包含Minions迷你兵團、萬聖節殭屍和聖誕版哈利波特等，都會再推出一夜限定版，讓大家拍照拍到手軟，找亮點找到眼花！

迪士尼通宵派對

與環球影城並稱為日本兩大樂園的迪士尼樂園也不遑多讓，每年跨年都會推出26小時通宵套票，而且一票可以暢玩兩個樂園：迪士尼樂園以及迪士尼海洋世界。從31號晚間八點，一路玩到元旦晚上十點，除了所有遊樂設施都會掛上新年氣息的點燈裝飾外，最後的倒數更是不容錯過的體驗。跨年前半小時，園內會開始播放許多迪士尼配樂，聽到音樂聲，大家就知道是時候前往城堡集合，舉起手中的發光道具，一齊大聲倒數迎接新年！

橫濱除夜汽笛與煙火

被稱為日本三大港之一的橫濱，每到跨年就會放起絢爛的煙火，以及位在橫濱港的「除夜汽笛」，都是廣受當地居民和觀光客歡迎的跨年活動。白天可以先前往橫濱八景島海洋樂園遊玩，跨年當天水族館還會延長營業，晚上也有盛大的音樂以及點燈表演，一路嗨到跨年倒數，隨後就是長達十分鐘的海港煙火秀！燦爛的煙火搭配海港夜景，形成一幅最美的跨年風光。

如果不想進入園區也沒關係，橫濱港的廣場也充滿跨年的氣息，眾人一起齊聲倒數後，港口船隻便會齊聲響起汽笛聲，有如第108下的鐘聲，熱鬧迎接新的一年到來！

在家看紅白才是王道！

在日本，紅白歌合戰是在每年的跨年夜晚間七點十五分開始現場直播。而今年2021年的跨年有初次登台的知名聲優上白石萌音，以及日本新生代樂團Awesome City Club與KAT-TUN！除此之外還有近年超人氣的LiSA與YOASOBI等知名歌手和樂團， 紅白歌合戰會在跨年前的倒數十五分鐘時結束比賽，並且現場連線增上寺除夜之鐘。全家人圍著電視，聽著紅白吃著「年越蕎麥」，最後一起迎接倒數的時刻，這就是日本最有年味的跨年！

雖然受到疫情影響，這兩年港日兩地的跨年都有許多規定與形式上的變化，但期待美好的一年來臨的心情是不會有改變的，也期望明年我們也機會能在日本跨年囉！

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