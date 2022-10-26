22歲IG美女「用50美元創業」專賣呢樣嘢　1年後營業額竟超過200萬

許多年輕人雖然有創業夢，卻害怕失敗而止步不前；不過，澳洲一名22歲女大生，靠著販賣可持續使用的「底片相機」，僅花了1年時間就為自己賺進200萬美元，嗅到商機的她更接著創立底片機公司，品牌甚至準備進軍美國市場，令許多人敬佩不已。



《每日郵報》報道，住在澳洲昆士蘭州（Queensland）的22歲女大生麥迪森（Madison Stefanis）相當熱愛拍照，她在2019年用50美元的材料，做了一台底片相機，放到臉書上販賣後竟有許多人爭相下標，最後以250美元售出，嗅到商機的她趕緊在一周內多做出10個，結果也是同樣熱賣。

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之後她花了1年時間，成立「35mm Co」公司，除了收購和轉賣復古底片機，也持續研發可持續使用的底片機。認真的她終於在2021年8月推出新款Reloader復古底片機，售價僅99美元，替換底片則要19.95美元，遠比不斷購買一次性相機更划算，目前的銷售額已超過200萬美元，有4種顏色可以選擇，還有相機包與掛飾能購買。

麥迪森透露，雖然現在市面上有許多價格便宜的一次性相機，但用完即丟會產生大量塑膠垃圾，最終流入海洋、河流和垃圾填埋場，對環境極不友善。她設計的相機是專門為了攝影初學者而設計，也是國家乳癌基金會（NBCF）的合作夥伴，將利用限量版相機的獲利，投入乳癌研究，未來更準備進軍更大的美國市場。

麥迪森也鼓勵志在創業的年輕人「勇敢去做」：「我身邊很多人想創業，可是卻害怕失敗而退卻，但最糟糕的事就是失敗而已。」

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