細思極恐｜睇完血腥新聞性情大變　聽媽媽講先知自己半夜曾經咁做

事情就發生在新聞聯播正式播出自焚事件的那一晚（在我得知表妹患白血病的前幾個月）。雖然已過去十七年，但回憶起當時的心境，依舊深刻。



文：瀟瀟（發表於靈異社區）

那是小學五年級的寒假，剛過完除夕沒幾天的正月某天（具體哪天記不清了）。

晚飯過後，媽媽在廚房刷碗，爸爸在書房和生意夥伴打電話，而我正和外婆在客廳看電視……

【精華節錄】看過新聞畫面後腦海被「自焚」佔據 某天忽然狂找爸爸打火機（點圖放大閱讀）：

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我對新聞裡的內容一向興味索然，但突然聽到痴迷者自焚的播報，我便不明所以地認真看了起來。電視裡是幾名自焚者渾身黑煙滾滾，痛苦哀嚎、打滾的畫面，當時說不清楚那種視覺衝擊下的感受，只覺得有些害怕，又忍不住想看。新聞過後，又看了會兒連續劇，便和外婆一起回房間睡覺了 （外婆來我家過年，平時不住在一起；爸爸常年出差，平時家裡只有我和媽媽。）

說來很怪，平日裡我躺下幾分鐘就睡著了，但那天晚上卻毫無睡意，腦海裡一直都是新聞裡的自焚畫面。就在我胡思亂想的時候，突然覺得臥室的窗簾動了一下（北方的冬天有供暖，所以不會開空調，晚上也不會開窗），我有些緊張地盯著窗簾，身體不由自主地貼近外婆。就這樣堅持了五六分鐘，窗簾沒有再動過，我便開始放鬆下來，覺得可能是自己眼花，於是閉上眼睛準備睡覺。但就在閉眼的瞬間，我卻莫名地感到恐懼，彷彿有一雙眼睛正透過窗簾注視著我。我不敢再睜開眼睛，就這樣戰戰兢兢地熬到天空泛白。

早上起來和媽媽說起失眠的事情（但沒提恐怖的感覺），媽媽說我是因為昨晚的巧克力吃多了。可能是年紀小，所以覺得媽媽說的都是對的。只是從那一天開始，我的大腦總是不受控制地想起那些自焚的畫面……

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生活還在有條不紊地繼續著。不！準確地說是其他人的生活仍在正常地繼續著，而我的生活卻變得……詭異起來。 （此時已是農曆二月）雖然沒再失眠、沒再感到恐懼，但自從那天之後，我總是想到「自焚」兩個字，就連上課的時候也常常想自焚是什麼感覺，豆油是否可以代替汽油用來自焚等問題。直到有一天，我放學回家，家裡一個人都沒有，我便開始翻找廚房的豆油。找到後，我把豆油倒在了小碗裡，然後開始找爸爸的打火機。

「菁菁，你在幹什麼？」媽媽的聲音突然在背後響起，我嚇得立馬轉過身來。媽媽看著我手裡端著的豆油，一臉疑惑地問我要做什麼。

「媽媽，你說自焚是什麼感覺？」我認真地問媽媽，但媽媽明顯地愣住了。「媽媽，自焚會很痛嗎？你說如果我自焚會不會……」

「自焚非常痛苦，會燒得面目全非，甚至會死，你不要再想這些奇怪的問題了，快去寫作業練琴吧。」媽媽打斷了我，並從我手機接過了盛著豆油的小碗。我機械式地點點頭，木訥地向臥室走去，進入臥室前，我回頭看到媽媽仍站在原地，眼神擔憂地看著我。

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第二天提早放學，我又鬼使神差地走進廚房，想再倒一碗豆油。可是很奇怪，我翻遍了每一個角落，卻沒有找到油瓶。一瞬間，我的心情變得很狂躁，只想發洩。突然，自己好像不受控一樣，站在客廳撕心裂肺地尖叫，直到嗓子發不出任何聲音，又撕了樂理書和琴譜，並把藍色鋼筆水倒在了新買的裙子上。完成一系列「不可理喻」的行為後，我開始蹲在地上大哭。 （我不知道自己當時為什麼要這麼做，可是總感覺被一個念頭驅使著）

終於平靜了一些，我把裙子泡在了洗衣盆裡，然後用透明膠帶一點點粘被我撕碎的書。不知道過了多久，媽媽回來了，看到了蹲在地上邊哭邊粘書的我。我知道自己做錯了事，但又覺得自己很委屈，便站起來撲向媽媽大哭起來。

晚飯後，我終於能啞著嗓子說出話了，便把事情從頭至尾說了一遍。媽媽聽後很是震驚，但更多的是擔憂，她說我最近可能為了考級壓力太大了，讓我好好休息，考級的事情以後再說。說完，媽媽便回到了自己的臥室，並把門虛掩了起來。我好奇的跟過去，把耳朵貼在門上，聽到媽媽好像在打電話，但聲音很小，具體說什麼卻聽不清楚。

後面的事情我記得不是很清楚了，或者說是斷斷續續的零星記憶（不清楚原因，因為我記憶力一向不錯），大部分都是媽媽講給我聽的。

媽媽說，前一天發現我的異常，她便把豆油藏起來了。而那天晚上她睡到半夜準備起來去衛生間的時候，突然發現我就站在她臥室的梳妝台右側，手裡拿著原本放在抽屜裡的剪刀，眼睛直直地盯著刀尖兒。媽媽說她從未見過我那個樣子，她試著和我講話，發現我還能回應她，便邊和我說話，邊把剪刀從我手裡抽走。但媽媽不放心我再一個人回臥室，便讓我和她一起睡在主臥了。

第二天晚上，媽媽不知道從哪裡知道了一個據說能使我恢復正常的方法。她說她等我睡著之後，用一張蓋過郵戳的郵票，在我的床下點燃，並叫我的名字，然後說三遍「回來了」。但是當她抬頭的時候，發現我不知道什麼時候醒了，並且眼神複雜地盯著她……

後記

媽媽「作法」後，我彷佛恢復了正常，不過只有我自己知道，我其實還沒有完全恢復，雖然已經不再有自焚的想法，但偶爾還是會思考自殺的問題，並且看到利器會有自殘的想法，在高處的邊緣會想縱身一躍。好在我基本能控制住自己的心智和行為，而且我隱藏的比較好，家人一直沒發現我的異常。

升至初中，我的成績依然不錯，但時隱時現的陰鬱想法讓我鼓起勇氣偷偷去找了心理老師，經過一系列測試，診斷我有比較嚴重的抑鬱傾向，差點接受藥物治療。

其實我一直不太懂，自己的童年很幸福，怎麼會因為新聞裡的畫面就產生一系列詭異想法，甚至一直影響我到初中畢業？時至今日，我依然沒有找到答案。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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