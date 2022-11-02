估唔估到張圖想點？竟然係扮呢樣嘢　盤點更多謎之圖片同背後意思

萬聖節這幾天，日本的「地味Cosplay」又來了，狂丸去年也給大家介紹過。這種Cosplay往往第一眼會讓你迷茫，當你看到相關的解釋後又會直呼太過真實。



「地味Cosplay」説的就是不需要多麼華麗的裝扮，專門來還原日常生活中有趣或者尷尬的場景或事物。線上線下都可以參加，只要你有腦洞。

今年還有不少有趣作品，一起來看看，有哪一個還原出了你的日常生活？

先睇圖片唔睇字 睇下估唔估到佢哋扮緊乜？（點擊放大瀏覽）：

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剛要出門，就聽到鄰居的開門聲，然後就在門口等待對方先走的人；出門時發現和鄰居撞上了，並準備錯開出門時機的人；手裏拿着超多東西掏鑰匙的人；在《超級變變變》獲勝後，感動到哭泣的「背景人」……

而如果是我參加這個活動，感覺自己可以演回自己：一個窮人。

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