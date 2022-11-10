女友係「地獄黑仔王」　掂過嘅嘢都出事　3個主管鬧完佢竟全部GG

災星轉世？一名網友表示，只要跟女友接觸的人事物，沒有一項是完好無損的。



他舉例，有次借電單車給女友，輕則車子毀損，重則出車禍躺醫院；有次買了新的電視，女友只是拿著遙控器轉台，沒想到電視就「冒煙了」；更誇張的是，有回三位主管刁難女友，沒想到當月主管們就接連出事。

此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

搭巴士10次有7次壞車 點圖放大閱讀原文全文及網友看法：

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一名網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文，他認為女友是「災星轉世」，只要她所接觸的人事物，沒有一樣是完好無損的，「只剩我還沒出事過！」，原po舉例，借電單車給女友，輕則車子毀損、重則出車禍躺醫院，電單車已經買第三輛了，原po也解釋，女友並非三寶（不守交通規則的人），而是「她被三寶擊落」。

原po再舉例，有次買了新的70吋電視機，那天剛好女友在，她拿走遙控器想轉台看別的節目時，「電視就冒煙了」，一看裡面居然是電路板燒毀，令原po不禁直呼，「電視我才買3天啊！這真的讓我匪夷所思」；他也接連舉例，女友搭巴士上班，10次有7次遇上車子拋錨、玩手遊都是徹底霉運，手機還會毀損，吃迴轉壽司，轉盤運送帶直接出事，且去兩間都一樣。

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最誇張的一次是，某回女友被主管刁難，下班後主管就被車撞，住醫院1個月，那個月份有三個刁難她的主管都紛紛出事，因此主管都不敢對她出言不遜，「只求她把事情做完趕緊下班」。原po表示，女友的烏鴉嘴肯定開光過，有次跟女友去看表演，她說了句，「這些人花式溜冰好厲害，只要不摔肯定很完美」，沒想到下一秒表演者直接摔倒，事後聽說表演者骨折。最後，原po表示：「唯獨慶幸的是，跟她去公園散步倒是很平安、很幸福！」

網友紛紛表示，「她屬於你的，千萬別放生！不要害別人」、「如果她和你交往前都沒事，和你在一起後災難重重，那也許你算是她的煞星吧」、「你應該是撿到死亡筆記，真人限量版」、「你還能活著，也算命中註定是她的另一半了」、「可以去靈異公社分享一下了」、「記得好好供奉著」、「真的別分手，不然後果……」、「她有十世衰神隨侍在側了吧！」、「移動的死亡筆記本，她能幫你改變世界」、「差不多輪到你啦」、「其實換個方面想，她只是更高機率的讓你看見『有可能』發生的事情」、「地獄倒霉鬼？要跟鬼哥對賭才行」。

有網友則分享自身經歷，她小時候是倒霉鬼，身邊的人跟她接觸都會出事，就類似像文中的女友一樣，不過長大後就完全沒這個現象了，「不過我都把那些現象視為巧合，只是剛好比較倒楣而已」。

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