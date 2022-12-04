移民英國出事！老公咳足2個月　港媽悉真相崩潰：西倫敦真係好XX

【移民英國／須知】近年不少港人分享移民生活，有移民到英國的港媽就於網上發文表示，她新屋入伙兩個月，丈夫便幾乎咳足兩個月，初時以為是染上新冠肺炎病毒或流感，詎料原來是「霉菌」問題，直指「西倫敦真係好潮濕」。港媽並上載拍下的霉菌照片，網民看後直呼「真係好誇張」。



有移民到英國的港媽就於網上發文表示，她新屋入伙兩個月，丈夫便幾乎咳足兩個月，初時以為是染上新冠肺炎病毒或流感，詎料原來是「霉菌」問題。（示意圖／gettyimages）

該港媽於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文指出，她新屋入伙兩個月，「老公就幾乎咳足兩個月」，初時以為是染上新冠肺炎或流感，後來才發現原來是霉菌作怪，「西倫敦真係好潮濕，日日濕度都85%起跳。起初見窗邊滴水都冇諗到咁嚴重，後來見牆角發霉先知大件事，搬開個衣櫃大清潔先知衣櫃背面發霉發到」。

照片見到，衣櫃背面滿布黑色霉菌，驟眼看相當恐怖。（Facebook群組「英國香港人生活交流區」）

從港媽上載的照片見到，衣櫃背面滿布黑色霉菌，驟眼看相當恐怖。港媽表示，日前開抽濕機不到6小時，已經抽了3公升水，「真係好濕好誇張…」，期望現時噴灑除霉和防霉噴劑並常開抽濕機，可以保持家居乾爽不再發霉。

港媽期望噴灑除霉和防霉噴劑並常開抽濕機，可以保持家居乾爽不再發霉。（Facebook群組「英國香港人生活交流區」）

網民看過霉菌相片都直呼「真係好誇張」，「如果屋企潮濕真係要小心啲」、「天氣濕加間屋唔通風就會咁」，認為要多開抽濕或暖氣，「影響到健康真係唔慳得，唔係買嘢噴下就算，真係要開多啲抽濕或者暖氣」、「就咁睇你要起咗個底先做過穩陣啲，個支嘢係畀表面有少少霉用」。

也有同樣移民英國的網民稱沒感到自己居住的地區潮濕，港媽則回應「我只能夠話地區唔同係可以好大分別」，又說「而家知衰，會盡量開窗＋開抽濕機」。