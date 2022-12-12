理科太太賣諮商筆記課程陷爭議　台律師列5點怒批：只剩下銅臭味

以知識性影片在網絡上快速走紅的YouTuber「理科太太」，最近與線上課程平台合作。推出自己接受100個小時後的「諮商筆記」，並放到網絡上販售，售價最低1799元（約455港幣），傳出目前總額已經突破300萬（約76萬港幣），相當驚人。



然而由於在台灣諮商屬於「醫療行為」理科太太沒有相關證照，儘管她強調是分享筆記但依然受到兩派爭議。台灣律師呂秋遠提出了5點原因，並意有所指說：「社會責任倘若不存在於這個人身上，只剩下銅臭味，那也無話可說了。」（點圖放大了解👇👇👇）

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呂秋遠談理科太太「諮商筆記」

呂秋遠表示若諮商100多個小時就能開設「陪你一段的課程」那有人去找律師諮詢100個小時，難道就可以開一個「陪伴當事人開庭」的課程嗎。「包攬訴訟，刑法157條、律師法127條，都可以讓這位『陪伴者』入獄服刑。」

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另外他也以Google為例，表示雖然上頭有不少知識，但都沒有專業訓練，就像理科太太並非專業人士，卻來處理考上錄取率僅8％的學系才學到的專業議題，且這些學系還需要考試、實習、修學分，最後才能取得心理醫生證照，甚至要拿到執業證照又是另一門學問。過去有不少民眾以為心理師只要陪人聊天就能賺錢，理科太太的行為，也更加深這樣的誤解。

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至於理科太太以心得分享販售，雖然表面上不會觸法，但對專業人士來說，就好像買了100多個小時的諮商筆記，就可以陪伴度過最難過的時候，傷害性不高、污辱性極強。最後呂秋遠也發表真實心聲「一個人很聰明，懂得規避法律，不代表可以規避社會責任，而社會責任倘若不存在於這個人身上，只剩下銅臭味，甚至認為質疑她的人就是酸民，那也無話可說了。」

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