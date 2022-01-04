YouTuber｜理科太太不為離婚一事躲藏　嘆面對負評曾這樣處理

「講直白一點，如果要單靠流量和業配生存，我晚上會睡不安穩，」理科太太表示。

本名陳映彤（Evelyn）的理科太太，醫學工程工程師，2018 年創立 YouTuber 頻道，原本想和親友分享生活中的科學常識、科學知識釋疑，把這些資訊拍成影片上傳，沒想到大受歡迎，第 8 支影片就破 10 萬訂閱，是台灣最快達到百萬訂閱的知識型 YouTuber。



大家都羨慕網紅、KOL、YouTuber 人前風光，拍拍影片、聊聊天就可以賺到高知名度、高關注，或商家送不完的贈品或業配，然而理科太太從一開始就很明白，YouTuber 只是她的 side project（副業）。

「流量不是我能控制的，我能控制的只有影片品質，我只希望 10 年後再回來看，會不會覺得自己有用心做。」她表示，有時候一支影片爆紅，她也不知道為甚麼；有時候她覺得拍得不錯的，流量卻比較少。至於業配，就算一年 365 天，天天都有業配影片，但能做的量也就那麼多，她更想追求的是 scale up（規模化）。

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有結婚就有離婚，沒甚麼事情不可以講

「我一個星期在思考 YouTuber 的時間，大概只有 3 小時！」理科太太說，一開始只有她一個人做所有 YouTuber 工作，等到訂閱破 10 萬後開始請了經紀人和影片拍攝剪接人員，她就專心想題目和腳本，所以做 YouTube 的團隊就是 3 個人，大部分的時候她還是把主力放在自己創立的生物醫學公司上。

話雖如此，成名之後帶來的光環，訂閱人數的起伏、媒體對於私生活的關注，都遠高於她認為的僅僅是一個 side project。光是近期的離婚新聞，媒體至少報了 3、4 天。2019 年因為要照顧當時患有憂鬱症的另一半 John，理科太太向外界公開自己自律神經失調、開始接觸心理諮商並宣布停止更新影片也上了各大新聞。難道沒有適應上的問題？

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「有結婚就會有離婚，這些生老病死的事，都是生活中會遇到的事，再正常不過。」她認為，這沒甚麼好躲躲藏藏，她和 John 都是很理智的人、都愛孩子，兩個人還是以孩子的利益為優先，分開之後是兩個快樂的人，孩子有兩個快樂的爸媽比較重要。

至於訂閱人數、觀看人數的漲跌，「如果你要問，從爆紅到現在數字變少，老實說我沒有感覺，我覺得數字增加、減少都是很正常的事情，」她表示，今年整體 YouTube 觀看下降 30%，不可能每位 YouTuber 都維持不墜的聲量。

她認為 YouTube 觀看下降不是困境，因為這是她的興趣，她反倒覺得自己的最大關卡，是很多 KOL 都會受外界批評影響，她卻無感。「我曾經無視過那些罵我的人，我不看也不管，開始諮商後，才慢慢了解，我可以不理會，但必須了解不看不管的原因。」

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聽見負面評論，先問自己3個問題

她進一步解釋，所謂的網紅或 KOL，如果要不被外界影響，第一，自己心中要有一把非常清楚的尺，要一開始就把規則訂好，做影片時只要符合這個原則，那就沒有問題。

第二，釐清給你批評的人，跟你的關係是甚麼？如果他們真的是跟自己親近的人，再考慮要不要聽進去對方的誇獎、建議。

第三，這些評論是惡意的人身攻擊，還是真的指教？她覺得用這3個層面來看，就不會落入「甚麼都不聽」或「甚麼都接收」兩種極端。

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「所以我現在影片的 KPI （關鍵績效指標）是，我這支影片，其他人看完之後，是不是都可以得到一兩個 take home message（收穫）。」理科太太說，如果單純想要娛樂的人可能會看不下去她的影片，她也覺得自己的粉絲多半是「覺得生活好像可以再往前一點點」的人。而她一開始創立頻道的初衷，就是用生活中的科學，讓生活過得更好，所以會談類似「剩菜不要冰冰箱」這類題目。

諮商之後，她發現自己沒那麼了解自己，但她也覺得一定也有人跟她一樣，所以頻道恢復更新之後，對談加入更多談情緒的內容。「我希望我可以幫助人，或者是從來賓跟我的對談聽到、看到一些自己，進而去想，原來自己會這樣想。」

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只有一人訂閱和千萬人訂閱，都不該改變你的經營初衷

身為所謂的知識型網紅，她覺得自己做的事，就是把複雜的文獻和概念翻譯成大家容易消化、簡單的觀念。她並不覺得一定要高學歷，或一定要念過相關科系才能講化學跟物理，當然功課還是要做，資料要查證，只是在簡單的知識傳播上，「就像媽媽也會教小孩，為什麼會下雨，難道我們不能用這種方式來看待科學的傳播嗎？」

理科太太也想澄清，自己之前的影片並沒有像媒體講的錯誤百出，偶爾會出錯，但發現錯就改過來，「科學要進步，就是一個一個的磚頭疊上去，就連 paper（論文）都會有錯，錯了就改，改了才可以往前走。」

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她也希望所有在做 YouTuber 的人都能有個觀念，不要為了訂閱要到多少人而感到壓力，有多少的追蹤者，跟做的事情要切開來看，只有一個追蹤者的知識型網紅，也有責任要把事情做對。

她表示，如果保持初衷，只有一個訂閱者，跟有一千萬個訂閱者，想的事情都應該是一樣的：盡你可能的把知識做得正確，如果有錯的話，回頭更正，有這個心態，才能走長遠。

對於有心想當 YouTuber 的人，理科太太建議，投入之前先站在觀眾的角度思考，如果重複性太高、已經有人在做這類內容，你還想繼續做嗎？如果只是做興趣無所謂，但是如果要把它當飯吃，應該更負責任地想，你賺錢的方式是甚麼？「老實說，流量的錢非常少，況且流量你不能控制，這是最可怕的。我會建議，如果你有正職，可以先當 side project 來做，做到一定程度再考慮要不要轉正。人生很長，有很多事可以做，不一定要做 YouTuber。」

想當YouTuber前，先思考這3件事：

1. 問自己：為甚麼要做YouTuber？世界上有這麼多的工作可以做，為甚麼YouTuber是你的首選？

2. 這份工作有辦法負擔你生活所需的支出嗎？

3. 現在頻道內容如此競爭，你為甚麼覺得，你做的別人想看？你跟別人的不同點在哪？為甚麼這個世界上還需要你這個頻道？

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