台灣百萬YouTuber陳映彤（Evelyn）「理科太太」去年12月才於法院正式完成離婚程序，然而前夫John「理科先生」近日於Instagram（ig）發文表示兒子Miles不願回媽媽家而大哭，卻又引出一位「共同朋友」爆料指John長期「食軟飯」，表示：「既然都已經簽字離婚，你就放過她吧！」



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「希望他可以原諒我」

「有人能告訴我嗎？如果你要把孩子送回去媽媽身邊可是他不想去，可以怎樣跟他說？」前夫John於ig表示，被理科太太限制每周只能見兒子Miles一、兩次，兒子見到他後表示不願回到媽媽身邊，他只好連哄帶騙的把兒子送回去，因此心裏很不舒服，表示「希望他可以原諒我」，他又向網民求意見 👇👇👇 看John的發文3個重點👇👇👇

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【圖輯】理科太太和兒子Miles合照已不見前夫John（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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共同朋友留言爆料

前夫John的帖文引來不少網民同情，然而卻有自稱是John和Evelyn的「共同朋友」Cindy留言爆料，指John於5年婚姻間的多項開支均要Evelyn支付，包括「2020來台灣的外痔手術都是由女方出」，表示：「既然都已經簽字離婚，你就放過她吧！」👇👇👇 看Cindy 留言4個重點及網民回應👇👇👇

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【圖輯】點圖放大看更多理科太太IG美照👇👇👇

理科太太經理人表示「驚訝」

對於於John的ig帖文，理科太太的經理人回覆台灣傳媒時表示「驚訝」，經理人表示：「John其實可以跟我們聊聊，卻特別選擇公開的發言陳述他的感受。我一直都還有跟他保持聯絡，上次聊天是前幾天他正在等小朋友下課跟他共進晚餐。我們真的希望家務事能不要佔用到媒體資源，尤其在這麼需要注重防疫的時刻。我稍晚也會以朋友身分多多關心John的狀況。再次感謝大家的關心。」👇👇👇 對於John指被限制與兒子會面次數及兒子不願回到媽媽身邊，經理人聲明有3重點👇👇👇

對於共同好友Cindy的留言內容，有網民問是否真的連手術費心要當時太太支付，John以英文回應「不明白為何人人都知道我的病歷，尤其我早已要求他們不要說」，相當於簡接承認有關言論。至於理科太太經理人回覆台灣傳媒時也表示，已接觸了該位友人，對方面表示是想討論兩人相處模式，並非真的要「算帳」。

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