人夫稱去「香奈兒」購物　妻子聽後盛妝打扮　抵目的地原地傻眼

聽到另一半說要帶自己去名牌店購物，女士們當然會內心竊喜。近日台灣就有人夫發文表示，他告訴妻子要一同去「香奈兒」買東西，妻子即非常興奮地花了1小時化妝，未料到達目的地後，妻子卻默不出聲，原來人夫口中所說的是「香耐鵝」，而非「香奈兒CHANEL」。人夫笑指，妻子在事發後的2天一直「失聯」，「如果各位有看到我老婆的，快跟她講鵝肉我都整理好煮好了，快回來吃」，惹來許多網民爆笑回應。



人夫發文指跟太太說要帶她去「香奈兒」買東西，對方很是興奮並花了1小時化妝，到達後卻默不出聲，原來他要去的是鵝肉店。（fb爆廢公社二館圖片）

該名人夫在facebook群組「爆廢公社二館」發帖並附上2張圖片，指自己早前告訴妻子，稱要帶她到「香奈兒」買東西，對方聽後興奮表示「真的假的啦！」，樓主強調並非開玩笑，更讓她快去準備。妻子開心得花了1小時化妝，更興奮直言「我去那種地方不可能不化妝」。

樓主續稱，他們在10多分鐘的路程後到達目的地，妻子卻默不出聲，從網上圖片可見，樓主口中的是「香耐鵝」，而不是妻子誤以為的名店「香奈兒」，店內沒有名貴手袋或其他奢侈品，只有鵝肉。樓主在文中更表示，「目前她已經失聯2天了，如果各位有看到我老婆的，快跟她講鵝肉我都整理好煮好了，快回來吃」。

不過，樓主口中的是「香耐鵝」，而非妻子腦海中的名牌店「香奈兒」。（資料圖片）

大批網民看過帖文紛紛爆笑，笑言樓主應愛惜生命，「有目擊者看到她在五金行挑選西瓜刀」、「請版主珍惜生命」、「棺材裏面有Wi-Fi嗎？」、「請接受十大酷刑」、「你怎麼可以活着」、「但願你還能看到明天的太陽」、「如果發生在我身上，我會讓我男友失蹤」；有人亦分享類似經歷，「某早上一起床有人跟我說他在香港轉機時候去買了Polo手袋，結果我滿懷心喜趕快去看。。原來你說的是菠蘿包喔」。

部分網民則笑稱人妻或正申請離婚，勸樓主找個新老婆，「你要不要去戶政事務所找看看，可能在遞離婚證書了」、「你找個新老婆可能還比較快」、「還找人？趕快檢查你戶口吧」、「你老婆不是失蹤，是跟着希望和期待一起跌進谷底」。

樓主更不知好歹附上老婆出發前化好妝且興奮模樣，稱「目前她已經失聯2天了，如果各位有看到我老婆的，快跟她講鵝肉我都整理好煮好了，快回來吃」。（FB爆廢公社二館圖片）

帖文掀起熱議，更獲樓主的妻子現身回應，「你皮給我繃緊一點，我已經在回家的路上囉」，樓主隨後也向一眾網民「報平安」，稱「各位，本人現在安好，只是身體受了一些傷，目前正在急診中」，夫妻間的搞笑互動逗笑不少網民。