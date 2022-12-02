世界盃日本勝西班牙直播畫面「被彈幕吞噬」　澀谷十字路口也淪陷

世界盃賽被稱為死亡之組的E組再爆冷！日本以2比1擊沉無敵艦隊西班牙以分組第一晉級16強，而西班牙則以分組第二晉級，德國和哥斯大黎加則確定打包回家。



日本隊被分配到E組遇到的都是強勁對手，沒想到屢屢造創驚奇，不但場邊的球迷嗨到翻，在線上觀看的日本鄉民們也全部炸鍋。在確定打敗西班牙的瞬間，直播畫面被大量彈幕留言淹沒，幾乎連球員的臉都快看不見，可見大家有多麼激動興奮。

直播畫面被彈幕淹沒 澀谷十字路口同樣被佔領（點擊放大瀏覽）：

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日本在第二戰輸給哥斯大黎加後，一度被認為晉級希望渺茫，因為最後一戰要對上的是無敵艦隊西班牙；比賽一開始西班牙就先馳得點踢進一分，但日本隊下半場絕地大反攻，先是堂安律在下半場踢進一球，6分鐘時田中碧再補進逆轉分，最終以2比1擊敗西班牙。

儘管之前有消息傳出西班牙可能會故意輸給日本，好為了之後在16強避開難纏的克羅埃西亞和巴西，但此說法被西班牙總教練Luis Enrique嚴正否認，他表示輸球還是有被淘汰的風險，不可能故意這樣做，沒想到結果還是掉到分組第二。

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在日本上演驚奇一勝後，不只場邊的球迷嗨翻，在線上收看直播的球迷們也為之瘋狂，除了確定晉級之外，這也是首次日本在世界盃踢贏西班牙。在比賽結束的瞬間，直播畫面立刻被大量彈幕留言淹沒，日本球迷們的興奮之情幾乎要溢出螢幕。

而澀谷的十字路口也再度出現慶祝人潮，不認識的民眾們在錯身而過時還會互相擊掌，激動開心全寫在臉上。

日本在晉級之後，已經是第四次以16強的資格進入淘汰賽，並拿下第七勝，超越南韓的六勝成績，成為不折不扣的亞洲第一強隊。

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