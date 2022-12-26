請油漆師傅中伏　油兩次都失敗仲咁狡辯　內行人一睇：業餘也不如

隨著年底時間到來，一般民眾會開始除舊佈新，家裡面會淘汰一些舊物品。最常見的就是牆面油漆，通常局部的話，民眾會自行油漆，整間屋子就有可能找專業油漆師傅。



有民眾找了專業師傅，結果油漆的根本不行，還用「語言偽術」亂扯說油漆壞掉。結果去購買新油漆，老闆建議再重新上油漆，回去請老公再補上油漆，意外發現老公第二技能，也感嘆根本花錢遇上詐騙。

點圖看看「師傅」與原PO老公的完成圖對比：

「我是不是太好騙？師傅跟我說是油漆過期，所以補灰蓋不過。我打電話去油漆行要買新的油漆，老闆叫我重新再漆一兩次，其實可以蓋過。立馬回家請我老公漆看看牆面，根本開啟他第二人生專業！白白給師父兩趟的工錢，第一天師父補灰十分鐘2000（台幣，下同），第二天師父油漆一個半小時2000。」

貼文吸引不少網民討論：「一堆打著師傅的名號其實就是個半桶水！」「一個掉漆的油漆師父，倒是開啟樓主老公的隱藏技能，不錯不錯。」「兩張對比圖留著，以後他在網路上有接job馬上把兩張圖po上給案主看，一張他漆的，一張你老公漆的。」「如果油漆過期，師傅還拿來用？這豈不是笑話？」

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也有內行網友表示：「本來就要刷二至三道漆才能完全著色的，這師父根本連業餘都不到。」「油漆本來就是一個不用什麼技術的行業，專門來騙錢的，專騙懶的人。」「真的一樣米養百樣人，上面甚至有所謂的專業人士的留言也真的有夠落漆的！一堆外行看熱鬧！」

「一點點區塊，簡單的自己漆就可以。我也會自己漆。」「臨時工是不是覺得油漆太濃稠所以是壞掉了？」「油漆有壞掉的喔？我第一次聽到。」

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