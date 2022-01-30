裝修實例｜MUJI無印風一樣可輕奢時尚　廚房型到咁保證來客羡慕爆

最近，一位日本小姐姐在YouTube上上火了。她分享了自己的一所三層小公寓，迅速收獲了50萬+的播放量。



日美醬觀看之後，被她房間的大氣內斂的格調，溫馨舒適的氛圍以及精緻的裝飾品深深圈粉，簡直就是家居界的教科書！今天我們就跟隨小姐姐的鏡頭，一起參觀一下她的家！

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小姐姐的家是一所三層公寓，作為和新婚丈夫的婚房，家裡的每一處都花了很多心思。首先，進門的右手邊就是一個衣帽間，出門時在這裡換掉家居服，進門時，外套也可以脫掉掛在這裡。打開衣櫃，裡面塞的滿滿的大衣外套之類的掛起來，毛衣則疊放起來，首飾包包也有專門的架子擺放，丈夫的領帶和腰帶就儲物盒收納。樓梯間擺放了客用的脫鞋，一樓有兩個玄關，客人可以直接在這裡換鞋上二樓。主人的換鞋處則在另一邊，玄關處放了兩把設計師作品的椅子，但是小姐姐說不是用來換鞋的哦，覺得很好看買來當裝飾。在主人換鞋處的右邊是衛生間，小姐姐自己安裝了架子用來收納清潔用具，藤製的籃子全部來自nitori和宜家。家裡的洗衣機有烘乾功能，每天在這裡洗完衣服後小姐姐都會花上15分鐘的時間將毛巾和襪子疊好。

接下來就要參觀二樓了，二樓有客廳、餐廳和廚房，整體色調是棕色、黑色和銀色，電視是壁掛式的，左側是貓的空間。家裡的窗戶全部用了百葉窗窗簾，簡約時尚又大氣，遮光效果很好。午後的廚房是最好看的時候，陽光透過百葉窗灑進來，所有的家具、餐具都在閃閃發亮。餐桌椅選用了綠色，和家裡的綠植相呼應，照明燈是在樂天買的，也是簡約的風格。

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接下來是廚房的部分，廚房也使用了籐編的儲物盒，準備了很多，容量也很大，可以存放很多東西。時尚的家連抽油煙機都要很時尚！好看的盤子和砧板可以單獨擺放出來，起到裝飾的作用。餐具則都收納到櫃子裡，收納盒是無印良品的。廚房牆邊擺放了空氣淨化器和暖風器，小姐姐說整個廚房她最滿意的地方，還是6年前自己還是單身的時候，用舊木頭DIY的收納架，將烤箱、咖啡機、微波爐、燒水壺、電飯煲全部收納的恰當好處。妻子在廚房忙碌時的視角，能看到貓咪和丈夫，在這樣的家裡下廚幸福感一定UPUP。拍攝的時間還是冬天，家裡暖桌還沒有撤下，小夫妻圍坐在暖桌邊吃一頓火鍋，這樣的小日子簡直讓人羨慕。

接下來是三樓的房間，有一個空房間和一個臥室，小姐姐打算將空房間作為自己的工作室，放滿綠植，這個夕陽真的愛了。臥室擺放了兩張拼接的單人床，床品和床都來自無印良品，地毯也是設計師作品，至於奇怪的球其實是一個可以進行核心訓練的瑜伽球。由於衣服都收納在一樓衣帽間，臥室的壁櫥就收納一些雜物，睡前看的書都收納其中。

這就是日本一對新婚小夫妻的家，簡約、時尚、溫馨，收納空間大還很有設計感，你對這所公寓的印像如何呢？留言區和日美醬說說吧！

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【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】