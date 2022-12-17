裝修秘笈｜插座想要用時方恨少？一文看清你屋企要開幾多個先夠用

裝修真的是沒有一件小事，稍不留神，就會留下一個讓人「心碎」的後遺症。插座就是這樣一個存在，千算萬算最後還是少算一個。總是在需要插座的地方，拖著長長的插線板。



雖然插線板能幫我們解決沒有插座的問題，但是不美觀也不安全。如果在裝修時就想好插座的位置，我們還額外買什麼插線板！今天，就和大家一起來盤一盤家中各區域的插座位置，盡量做到不遺漏一個！

NO.1 玄關

與以前不同，現代裝修中玄關已經成為了必不可少的一部分。現代裝修中玄關不僅僅只是換鞋的區域了。有些家庭還在這個區域使用烘鞋器、給掃地機器人充電，大一點的還會設置家務櫃。

可以在玄關下部一點的位置留出插座的位置，滿足掃地機器人、烘鞋器的充電。家務櫃則要根據家電高度設置插座位置。如果家裡有老人、小孩，需要裝攝像頭，也要規劃攝像頭的插電位置。

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NO.2 客廳

電視的位置預留電視、機頂盒、寬帶的插電需求，已經沒太大問題了。但是大家現在的需求越來越多，有一些位置就需要提前規劃。如果有在客廳安裝空調的想法，就提前想好位置、使用掛壁式空調還是立櫃式空調，這樣才能確定插座位置和高度。

現在許多家庭會選擇投影儀，也要提前規劃幕布和投影儀的插電位置。需要裝家用攝像頭也要記得預留位置。年輕人客廳還喜歡氛圍感十足的落地燈，如果有規劃，也要記得留插座。

潮濕的南方和乾燥的北方，還會需要抽濕機、加濕器，對空氣環境要求比較高的家庭還會需要空氣淨化機。這些家電配置都需要考慮插座位置。

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NO.3 餐廳

別覺得在餐廳留插座沒必要，現在在家吃個火鍋、烤肉太容易了。所以要為電火鍋、電烤盤等小家電的使用留出插座位置。如果餐廳有水吧設置，也需要考慮咖啡機、飲水機的插電位置。

NO.4 廚房

廚房可以說是需要插座最多的地方，操作台旁安裝插座，方便烹飪電器的使用，電飯煲、微波爐、烤箱、蒸箱、洗碗機、廚餘處理器等等都要考慮在內。洗碗機、烤箱、蒸箱做內嵌設置，就需要根據位置來調整插座位置。

無論廚房是不是經常使用，都建議留出充足的插座，以防之後想要做飯卻沒有足夠的插座。

NO.5 臥室

臥室在床頭預留插座，建議左右最少各有兩個。床頭檯燈、手機充電、夏天的電蚊香、冬天的電熱毯，床頭只有一個插座，是不夠的。如果臥室有看電視的需求，也需要在床對面留出電視、機頂盒、寬帶的插電需求。

兒童房，就需要考慮以後的書桌使用位置，配備電腦、檯燈，都要預留出插座。

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NO.6 浴室

浴室用到插座的地方也不少。吹風機、刮鬍刀、電動牙刷等預留充電的位置。如果洗衣機在洗手間，也要預留專用插座。現在比較流行的自帶燈光的鏡子，也需要預留電線和插座。

馬桶周邊預留插座，無論是直接裝智能馬桶還是後期改造，都很方便。如果周邊有水，還需要裝防濺盒。

NO.7 陽台

現在很多家庭都會把洗衣機、家務櫃設置在陽台，需要根據電器數量和使用頻率來預留插座數量和位置。如果在陽台設置電動晾衣架，也要預留插座位置。

除了這些插座，還有一些要留意的。比如說家裡有電動窗簾，就要預留插座。還有家務櫃、洗衣機每個家庭位置不同，就要在不同位置預留插座。

隨著智能家具的流行，需要插座和留線的位置越來越多，但也要根據自己的需求來設置，而不是跟風裝修。

【本文獲「收納王子」授權轉載，微信公眾號：shouna_prince】