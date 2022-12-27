逆權侵佔良機？租客稱與業主失聯　求問：可否唔交租？　律師咁答

香港地樓價高企，未有足夠資金置業便要選擇租樓，而近日就有投稿者發文指朋友自上月交租後便無法聯絡業主，WhatsApp對方亦只有單剔，因而詢問這樣是否代表可以暫停交租，但又擔心業主將來會秋後算帳。帖文惹來網民熱烈討論，有人認為無論成功聯絡業主與否，都應定期繳交租金，亦有人提出樓主朋友或許可以申請逆權侵佔。



有投稿者發文指朋友自上月交租後便無法聯絡業主，WhatsApp對方亦只有單剔，因而詢問這樣是否代表可以暫停交租。（《鬼怪》劇照）

該投稿者在香港討論區以「搵唔到業主可唔可以唔交租住？」為題發帖，指朋友自上月交租後便無法聯絡業主，WhatsApp對方亦只有單剔，因而詢問「咁嘅話可唔可以唔交租住？」，擔憂若然業主有事租金會有所損失，另一方面亦擔心業主將來出現，自己會被控告，欲知應該繼續交租還是等到能和業主聯絡再作打算。

帖文惹來網民熱烈討論，大部分人認為未能聯絡業主，並不是暫停繳付租金藉口，「唔係主動交嘅咩，搵佢做咩」、「業主死咗都要交啦」、「你去百佳見唔到誠哥駛唔駛埋單」、「你住人哋地方就要交租架啦，搵唔到業主唔係唔交租嘅理由」、「搵唔到稅局局長，可否唔交稅？」、「問得呢問題其實都係賊，未做賊都已經有賊心」、「交呔先，小心陷阱」。

另有人表示只要暫停交租，業主便會出現，「你唔交租，業主自然會搵你啦」；有人亦提議可以申請逆權侵佔，「分分鐘住返幾十年，到時樓就係你的了」、「之後再問點可以申請逆權侵佔」。

有人亦提議可以申請逆權侵佔，「分分鐘住返幾十年，到時樓就係你的了」、「之後再問點可以申請逆權侵占」。(電影《功夫》劇照)

本港大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢表示，無論業主因什麼原因失聯，租客在租約期內必須繼續繳交租金以履行其租戶責任。業主將來出現而租客沒有按時交租，對方可以透過土地審查處收樓，租客亦會背上違法責任。即使業主過世，其遺產承繼人仍然有權要求租戶繳交租金，因為當中牽涉遺產。

對於有網民回應樓主，建議可以申請逆權侵佔，陸律師指逆權侵佔需要符合多個條件，一：在私人物業租約期內，業主長達12年音訊全無；二：12年內或以上，持續無干預地霸佔單位。由於事主持有租約，加上僅1個月內無法聯絡業主，因此他仍需履行租務責任並繳交租金予業主。陸律師最後亦提醒，香港屬於文明社會，公民有責任履行租約內合約精神，絕不能乘人之危。