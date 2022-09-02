偷食妻發錯短訊畀老公後秒撤回　人夫卻已知自己被綠：應否揭穿？

「在面對老婆可能出軌這件事情上，不知道我要怎麼辦……要問還是沉默？」



一名人夫在網上社團「匿名館」分享發現自己被「戴綠帽」的經歷。他表示太太正在出差，卻不小心發了一條短訊給自己，隨後立即收回，但人夫已看到內容了，並得知妻子很可能已出軌的心痛真相。

他們夫妻已有孩子，心亂如麻的他完全不知道應怎麼做，遂上網詢問廣大網友的意見。

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「一條發錯的訊息，發現自己被綠了。老婆出差的第二天，她發了一條訊息給我，我當時正在刷手機，因為是她發過來的，我立即就點開來看，然而她發來的是：『寶貝，我在616等你。』還沒容我消化這內容的意思，她立即就撤回了。隨即就發來說：『老公，孩子在家乖嗎？』」

「我心裡不知道在想什麼，感覺有一股莫名的火，不知道怎麼發洩出來，於是給她回：『孩子都很好的，妳剛發了什麼過來，怎麼一下子又回收了？我沒有看清楚。』她秒回我：『沒什麼，發錯的，我等下要出去開會，先不說了。』在面對老婆可能出軌這件事情上，不知道我要怎麼辦。等她出差回來時，要問還是沉默？」

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網民怎麼看？「他是在616會議室等開會啦！」「要常常檢查，看弟弟上面有沒有長花……小心……花開啦。」「去616按電鈴房間服務。」「很難查證，除非過一下你打到櫃檯轉616。」「回老婆：我在617你過來嗎？」「好笑，你還忍喔？真是好男人啊！」「直接找偵探搜集她出軌證據，告上法院，讓他賠償，而且離婚淨身出戶。」

也有網友表示：「偷吃會發錯？太廢了啦！我懷疑這故事的真實性！」

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