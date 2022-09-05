男友枱上有護墊　解釋「用嚟墊口罩」　女網友求教：有冇人咁做？

撰文：爆料公社
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如果發現男友桌上有女生用的護墊，他卻解釋說是自己拿來當口罩用的，你信不信？

「護墊可以拿來這樣用？」網友Liu Jou Rou在爆料公社幫自己的姊妹發文，因為對方的男友奇怪之舉，讓她覺得是不是遇到渣男？

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「請問我的姊妹遇渣了嗎？我是不相信口罩難買，然後護墊貼口罩啦！到底誰會這樣？有人可以來解答嗎？」

對於男友的說詞「護墊是拿來當口罩用的，因為沒有買太多口罩」，這點不僅女友太相信，好友也不信，連網友也覺得有點扯：「前兩年口罩缺時，的確有人分享貼紗布或護墊在口罩內，每天更換使用，因為當時一罩難求，但現在不可能，因為口罩多到爆，一直降價，尤其是男生，更不可能為省錢買這種東西回來貼！」

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「現在買護墊貼口罩比直接買口罩還要貴了，除非他有特殊僻好。」

也有人分享：「衛生棉？我會拿來當鞋墊，吸汗又不容易臭，但當口罩是不會啦！」「上次我也遇過一個跟你一樣天真的女孩，她相信我出門隨身帶避孕套，是因為我說避孕套可以當香口膠嚼。」

還有人猜測：「會不會是痔瘡難以啟齒，不方便透露，所以才亂扯的說貼口罩？」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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