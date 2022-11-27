鄰居請師傅修水管竟鑿穿女網友浴室牆　拒負責修補　網民話冇錯？

近日一位民眾抱怨，家裡廁所的牆壁突然被鑿出一個大洞，原來是鄰居抓漏期間意外把牆壁打穿。



然而事後施工廠商卻拒絕幫忙恢復，還堅稱「打到難免的」，讓她傻眼至極。

事情曝光後，也引起眾多網友撻伐。

不過也有內行網友指師傅沒說錯 點圖看看原文、相關圖片及網民意見：

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一位女網友在臉書社團「爆料公社」透露，日前她隔壁鄰居請里長介紹的廠商到家抓漏水，卻不慎打穿她家的廁所牆壁，在馬桶後方鑿出大塊空洞，連光線都能直接穿透，她見狀請施工廠商負責恢復，卻遭對方冷回，「打到難免的、很正常，無法協助復原」，讓該女子當場傻眼，痛批廠商真的是「裝潢蟑螂」。

貼文曝光後，網友們紛紛直呼太扯，「這個洞……可以直接跟隔壁借衛生紙了」、「不幫修復，可以直接找警察了吧」、「提告了啊，毀損罪」、「什麼叫打到難免？直接開告看他敢不敢不復原」、「管路漏水公家壁打到正常啊！不過復原也正常啊！」、「好爛的師傅，好差勁的鄰居」。

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也有網友持不同看法，「排水管離你那邊剩大概3公分，不打穿補真的很難，而且又是共同壁加共用管」、「抓漏抓到是隔壁漏水還被告，那鄰居還真的頗倒霉的」、「可是漏水是你家，你也有責任，三個人需要坐下來好好談談」。

女子則對此補充，後來已查出漏水處是雙方共用的排水管，並非她家漏水過去。

後續廠商也現身留言處，表示他們對於此次事件造成的不便深感歉意，絕對會協助處理所有問題。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】