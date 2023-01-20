大馬紋身女神vs台情色教主　4噴血網紅「心口開窿」派利巿惹暴動

農曆新年即將到來，台灣「情色教主」雪碧特別召集了三位網紅：分別是來自馬來西亞的「紋身女神」Elva、「科技業女神」小珍奶與「最強PG」子涵，四人穿著火辣旗袍於西門町聯合快閃拜年，並發放限量版紅包給粉絲。



超吸睛的低胸高衩設計與貼身剪裁讓四人胸前的波濤洶湧與身材S曲線一覽無遺，僅1小時的快閃活動更是在西門町引起暴動，民眾紛紛大喊：「一個雪碧已經很大了，再來三個根本hold不住，這樣拜年真的誠意十足！」

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「情色教主」雪碧身著紅色緊身旗袍，仍藏不住胸前偉大，一現身就引起在場等候已久的粉絲暴動，紛紛喊著：「我要雪碧的紅包！」除了發放紅包給粉絲外，雪碧也貼心準備了獨家簽名照來寵粉。雪碧說：「只有一個人拜年太空虛，所以號召其他三人一起快閃！對粉絲來說，買一送三很划算吼？」看見現場滿滿的等候人潮及排隊粉絲，雪碧承諾下次還會不定期舉辦快閃活動，希望今年大家拿到紅包後能獲得滿滿幸運！

另外讓網友們瘋狂搜尋的正妹還有她們，來自馬來西亞的知名網紅Elva，在大馬也有「情色教主」之稱，與雪碧不謀而合。Elva身著貼身黑色鏤空旗袍，露出側腰的性感紋身，火辣指數瞬間爆表。她說：「沒想到真的有台灣粉絲來排隊，覺得十分驚訝。」除了派發紅包，Elva也大方與現場民眾合照簽名，不少民眾表示：「直接圈粉！今天外交馬來西亞！」

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網路上擁有超高人氣的「科技業女神」小珍奶穿著一席黑色旗袍，強烈對比讓白皙酥胸呼之欲出，超甜美微笑更是吸引不少粉絲搶拿紅包並要求拍攝合照，第一次與粉絲見面互動的小珍奶說：「未來會拍更多漂亮的照片跟大家分享，2023年也要多多支持小珍奶喔！」嬌嗔甜美讓在場粉絲無法抗拒。

身兼網拍模特、演員、歌手等多重身分的「最強PG」子涵，超高人氣也已早有粉絲提早到場排隊領紅包。身為小隻馬的她，微微傾身胸前視覺卻震撼感十足，紅色旗袍讓凹凸有致的身材曲線更加分，粉絲鼻血狂流不止。即使現場人數眾多，她也有耐心一一問候、拍照，讓粉絲大讚：「果然是真女神！」

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