新年入廟拜神4大禁忌！廟祝起薪點原來咁高　香港最多人供奉3神靈

農歷新年期間不少市民會到廟宇參拜，祈求來年順風順水。不過，原來入廟拜神有諸多禁忌和禮儀要遵守，當中還包括許多小知識，除了最基本別穿得太暴露，如何行入廟內已經有一門學問，市民可以提早做足功課。香港註冊廟宇多達327座，但對許多市民來說仍有一層神秘面紗，尤其廟祝像個神秘行業，到底如何入行、起薪點有多少等，下文會一一解答。



正打算去參拜的善眾不妨看完拜神禁忌和禮儀再去，避免得罪神明，參拜變冒犯，弄巧反拙。（資料圖片）

新年入廟參拜是不少家庭的迎春活動，但當中實在太多禁忌和禮儀，香港都會大學李嘉誠專業進修學院 （都大 LiPACE）目前開設了「廟宇管理專業文憑」及「專業廟宇管理證書」課程，校方更分享了有關拜神禮儀及文化，其中的禁忌、禮儀小知識未必人人都懂！

入廟4大禁忌：

進入廟宇觸犯以下事項可能會得罪神明，由參拜變冒犯。

1. 不能高聲喧嘩、不能指點討論、不能妄加嘲諷或亂動廟宇內的供器、神像等。

2.入廟應該一步跨過，腳部不應接觸門檻，踏在門檻上屬「不能犯的大忌」。

3. 避免穿過份暴露衣物，如背心、熱褲、迷你裙、透視裝，會被視為對神靈不敬。

4. 正值月事的女性傳統上被視為不潔之身，不應入廟和參加祭祀活動。

正值月事的女性被視為不潔之身，因此不應進入廟宇和參加祭祀活動。（《月老》劇照）

入廟2大禮儀：

1. 入廟第一件事應該做什麼 ？

淨口及靜心，以示尊敬。必須注重基本禮儀，勿口出惡言如詛咒他人、說粗口及大聲喧嘩。另外入廟應依循「左進右出」順序，因為廟往外看時左邊為龍邊，右邊是虎邊，「入龍門、出虎口」有助消災解厄。

2. 在廟宇內可以拍攝嗎？

一般私人廟宇不准拍攝，避免對神明不敬，閃光燈可能對廟內神像或文物造成不可補救的損害。而華人廟宇委員會及東華三院廟宇及文化推廣服務單位轄下的廟宇一般可以拍攝，但請遵守各廟宇規例。

廟宇7個小知識：

1. 寺和廟是否相同？有什麼區別？

正規及具標準規模的佛教單位稱「寺」」；民間拜祀神靈的空間稱「廟」。因此「寺」一般是指佛教傳道和修行的建築；而「廟」則是用於祭祀鬼神供奉聖賢。

2. 香港的廟宇是由什麼人或團體負責管理？

大部份由華人廟宇委員會或東華三院廟宇服務及文化推廣單位營運，少部分由私人管理。

3. 目前，香港共有多少座廟宇？

全港共327座註冊廟宇。以獨立神位計算，最多為天后廟，全港多達350座；歷史最悠久為屯門青山禪院，東晉始有記載，達1500多年歷史；最多註冊廟宇的地區為新界離島區，共101座；最少註冊廟宇的地區為九龍觀塘區，僅6座。

4. 香港廟宇供奉最多的是哪位神靈？

較多市民供奉的神靈分別是土地、觀音及關公。

5. 廟祝和司祝有什麼分別？

兩者其實無異，司祝為古稱，廟祝是後來的稱呼，泛指管理廟宇大小事務的人，如日常清潔、管理香火、售賣香燭、提供祈福及法事服務。成為廟祝須對廟宇起源、歷史發展、保養和現代化管理等有所認識。

6. 廟祝薪酬是多少？

一般初入行受薪廟祝的起薪約為每月港幣2萬元，自行營運者收入則視乎所營運廟內的香油。

7. 如何入行做廟祝？

兩大途徑：

1.應徵東華三院廟宇及文化推廣服務單位的廟祝（助理營運經理（委託廟宇））空缺：可參閱該機構的職位申請要求。

2. 投標華人廟宇委員會提供的廟宇營運權： 通常2年一投。投標者須通過資格評核試，並遞交標書及營運管理計劃書，中標者可稱為廟祝。

修畢香港都會大學李嘉誠專業進修學院開辦的「專業廟宇管理證書」，可獲華人廟宇委員會豁免投標筆試的資格評核。