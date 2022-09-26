怪獸嫲嫲｜叫18歲阿仔自己去買嘢竟被鬧　媽媽：連坐巴士她都要跟

雖然爺爺嫲嫲寵孫子是很常見的，但有時太過火，可是會嚴重影響到孩子的學習成長。



有網友便在毒菇九賤婆媳討論區裡大吐苦水，指兒子已經18歲了，奶奶卻仍不准他自己外出買早餐和坐巴士：「他要去職場訓練，練習坐巴士是他以後要經歷的，我這樣子有錯嗎？」

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「早上叫兒子自己去7-11買早餐，奶奶竟然罵我說那有叫孩子去買早餐，說我自己不去買。早上七早八早就叫我去買，我只是不順從她1次就罵我。」

「我兒子已經18歲了，坐巴士也是奶奶跟在他後面去坐巴士，我兒子要下去7-11，奶奶還威脅兒子，如果你下去買你就自己坐巴士。我說本來老師就叫你自己坐巴士，他要去職場訓練，練習坐巴士是他以後要經歷的，我這樣子有錯嗎？」

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網民紛紛O嘴回應：「沒看到年齡之前我還以為是小學生（不過還是可以讓他自己學習），但看到是18歲，我傻眼了！奶奶還保護成這樣！改天她老人家兩腿一伸，就沒她的事，累的是父母！」「她是要把你兒子養成嫲寶嗎？剛剛看奶奶說不能小孩自己去便利店，我還以為小孩還小，沒想到18歲了還不能自己去，想想覺得頭痛，你兒子也很聽話嗎？說不去就不去嗎？」「18歲了，又不是一兩歲，你奶奶太誇張。」

「把他當幼童在對待，這樣你兒子要如何成長？而他被他阿嫲限制太多時，他就真的會習慣這樣，然後他一輩子就毀了，然後到時你奶奶又會說是你錯。」「很可怕的觀念，這樣教育小孩，小孩永遠長不大。」「隔代教養都這樣？10歲就可以自己去買了，除非住鄉下要走很遠。」「讓奶奶知道：1. 孩子是你生的；2. 讓孩子自己去買是訓練他，把目的說清楚；3. 問孩子都18歲了，自己不會坐巴士、買早餐，他不會被同學笑嗎？」

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