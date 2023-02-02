「最美脫北者」朴研美外貌再進化？被質疑整容整上癮：原本較可愛

被外界譽為是「最美脫北者」的朴研美（박연미），曾在朝鮮（北韓）親眼目睹別人因為持有荷里活電影遭到公開處刑，於2007年與母親透過人蛇集團順利脫北，之後輾轉定居美國，擔任人權活動家之餘並出版自傳《為了活下去：脫北女孩朴研美》而為人熟知。



不過近日宣佈即將出版新書的朴研美在IG更新照片時，卻被眼尖網友發現臉部疑似動刀，與昔日鄰家女孩的形象相去甚遠。

點圖看看朴研美爆紅初期及近來外貌對比：

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朴研美出版個人自傳竄紅 故事曝光引發讀者好評

朴研美在2015年出版個人自傳《為了活下去：脫北女孩朴研美》，寫下13歲的自己為了逃離肚子餓只能吃野生植物維生、鄰居莫名其妙消失險情況，和母親冒著生命危險從朝鮮逃到中國，雖然慘被人口販子操控2年，卻仍不放棄逃亡、追隨自由的夢想，內容曝光後引來台灣讀者好評，「對朝鮮的社會狀況感到非常沖擊」、「這樣的人生經轉換為文字，顯得格外動人」。

朴研美整容整上癮？新照曝光粉絲擔憂：原本比較漂亮可愛

目前定居於美國的朴研美曾結婚生子，不過2021年1月本人證實已經和丈夫簽字離婚，今（2023）年朴研美也正式宣佈2月即將出版新書《趁著時間還在：脫北者在美國尋找自由》。

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不過卻有眼尖網友發現，朴研美自從在美國生活後臉蛋越來越精緻，不僅臉型縮小一圈、下巴變尖，甚至嘴唇也變得豐潤，雖然有人認為「還是很漂亮」，卻仍有部分網友表示「整容有點過度，原本的臉比較漂亮可愛」。

朴研美被嘲Cosplay張韶涵？網友：人家開心就好

該則消息曝光後也引發PTT網民討論，「原本就很好看了」、「以前肉肉一點還比較可愛」、「原本明明五官很均衡、很美，現在變那樣不知道怎麼說」、「本來真的好清新的感覺」、「不懂很多女人明明天然的很漂亮，不知道為什麼要把自己整成這樣」、「Cosplay張韶涵」、「整成法拉利姊」。

但有部分網友持相反意見，「應該只是老了，眼頭稍微整嗎？還好啦」、「環境影響啊，韓國每個人都在整」、「妝的問題吧」、「有什麼差？人家開心就好」。

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