女星泰國旅遊咁玩大象被批虐待動物　40字回應稱「動物本身接受」

【泰國旅遊／大象】台灣網紅紀卜心近日前往泰國旅遊，還在當地體驗幫大象洗澡，並將照片上傳至社交平台，豈料卻遭網友指控虐待動物，讓她無奈直喊：「心好累唷！」



紀卜心2月9號在社交平台分享到泰國旅遊的美照，當中她還體驗騎大象、幫大象洗澡的照片，但卻有網友認為乘坐大象是虐待動物的行為。對此，紀卜心則公開在限時動態回應，先是無奈喊：「心好累唷！」更隔空向正義魔人表示，別看到騎大象就以為是虐待或不保護動物。她解釋，這些大象都是飼主多年前救出，並花了幾年時間讓大象重新信任人類。

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此外，紀卜心表示，雖然大象的飼主有教導大象簡單指令：「前提都是以不傷害到牠們為主，當然也要動物本身接受，這裡沒有任何鐵鍊也不會逼迫大象表演。」強調所有來體驗的人都須配合大象心情。

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對此，有網友仍不能接受紀卜心解釋，批評「商人為了利益什麼故事都講得出來」。紀卜心則回說：「我也是隨便你了，你親自來一趟感受這裡好嗎？這邊不是什麼熱門觀光景點，從曼谷開車3個鐘頭，要利益的話不要開這麼遠，謝謝。」

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