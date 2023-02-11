野蠻女友現實版？男生被要求坐着小便感不尊重　網民卻持相反意見

一般人家中廁所會有必備的馬桶，不會設置男性專用的尿兜，有網民抱怨女友要求他在家「坐着尿」，讓他覺得相當麻煩，不滿表示「男生天生就是要站着尿啊」。



面對這個要求，有多少男生願意配合女生呢？（按圖了解）

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一名男網民在PTT八卦板發文，表示每次小便時女友都會規定他坐着小便，令他感到相當困擾和不悅「真的很麻煩⋯⋯為何不能尊重男生要站着尿尿的需求？」事主也詢問其他男網友是否也會坐着小便。

文章曝光後，引起網友紛紛留言：

．「有在打掃廁所的都希望家裡男生坐着尿，我跟兒子們都是坐着尿，因為廁所是我在打掃的」

．「坐着尿才不會馬桶蓋都是啊」

．「你確定每次站着都不會滴到嘿，滴到後有馬上清理嗎」

．「我也坐着尿啊，尿出來很噁心」。



台灣義大醫院泌尿科主診醫生吳振宇曾表示，其實坐着或站着排尿都可以，若是前列腺肥大或是排尿不順者，坐着尿的確能夠幫助降低排尿出口的壓力。據《三立新聞網》報道，加州大學泌尿外科系教授傑西（Jesse N. Mills）也曾指出，對於長時間站立有困難的男性來說，坐着小便較輕鬆之外，還可以透過腹部肌肉出力，將膀胱內的尿液排乾淨。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】