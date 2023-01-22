英國女海灘驚見「神秘生物」貌似《異形》抱臉蟲　專家猜是牠

一名女子近日在英國漢普郡海邊溜狗散步時，發現一個不明生物的殘骸。



她將照片分享到網路上，詢問網友後，意外引發熱烈討論。

許多人訝異地指出，該生物宛如驚悚片《異形》中出現的抱臉蟲（點擊放大瀏覽）：

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《鏡報》報道，巴克（Julie Barker）上週在索倫特海岸附近遛狗時，意外發現一個詭異的生物殘骸。

她將該殘骸的照片分享到Facebook上，指出最初是她的狗發現的，她不確定是否為魚類的殘骸。

她描述該生物的骨頭看起來比較像軟骨、殘留的皮膚乾癟又乾燥。

她的貼文引發眾多網友的猜測，有人回答「看起來像異形中出現的抱臉蟲」後，許多人紛紛表示贊同。

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抱臉蟲是科幻驚悚片《異形》中出現的生物，是異形生命週期的第二階段，看起來像兩隻骷顱手合而為一，再加上一條宛如尖刺的尾巴。

對此，懷特島野生動物信託基金的高級海洋生物學家費雷羅（Tim Ferrero）指出，那應該是鰩魚或魟魚的殘骸，胸鰭的部分疑似遭吃掉或切除。

雖然從目前的狀態難以辨別確切品種，但從尾巴來看，應該是一條團扇鰩（Thornback ray）。

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