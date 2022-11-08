血月月全食今現身！大凶兆？印度神童預言曾咁講…　警告要做2件事

【血月2022／月全食／印度神童預言／BLOOD MOON／忌諱／月掩天王星】「血月」月全食將於周二（11月8日）晚出現，是罕見天文現象，不少人引頸以待。不過，傳統上視紅色血月出現是凶兆，甚至會為世界帶來噩運，故不少預言家或堪輿學家都呼籲觀賞時要留神。而去年「超級血月」出現時，印度神童阿南德（Abhigya Anand）就談及觀賞月食需要注意之處，包括除了間接觀賞外，不要直接看月全食，大家或可參考。



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11月8日將出現「血月」月全食。(資料圖片)

血月是凶兆？印度神童曾說是好兆頭

坊間一直有傳「血月」是不吉祥，出現「血月」究竟是福是禍？印度神童阿南德於2021年4月預言中亦有提及「月食」，但不認為是凶兆，反而是復甦兆頭。

阿南德又提及觀賞月食2大忌諱，包括不要直接看月全食，以及要先在室內逗留特定時間。他解釋，除了透過間接方式觀賞月食外便不要望它，除非觀看它是用作精神研究用途，以及在月食發生前留在室內至少6個小時，並要遵循基本星象預防措施。

阿南德曾提及觀賞月食2大忌諱，包括不要直接看月全食，以及要先在室內逗留特定時間。（網上圖片）

印度神童預言亦受質疑



其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

月全食最佳觀賞時間 為何月亮會變紅？



雖然坊間有傳「血月」不吉祥，但其實「紅色月亮」是自然現象。而今次月全食難得一見。天文台表示，是次月全食會在周二（11月8日）晚上6時16分開始，全食階段歷時1小時26分鐘，至晚上7時42分結束。但究竟為何月亮會變紅色？