講錯嘢會影響財運？日本大熱「言靈」教學　成功人士絕少講呢啲詞

許多人辛勤上班，投資，都是為了有朝一日能賺大錢。



而除此之外，是否能夠獲得財富，有時也需要運氣的加持。

近來日本媒體，就透露有什麼言詞的力量，可以加強自己的財運，又有哪些東西會帶來負面影響。

想發達絕對唔好講呢句嘢 點圖睇睇據稱可幫助財運嘅「言靈」教學：

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根據日本媒體「All About」報道，一個人口中說出什麼話，會帶來「言靈」的效力，在冥冥之中產生作用。

除此之外，講話內容也會影響內心的潛意識，因此財運的好壞，其實正與講話用詞相互掛勾。

好比說「沒有什麼」之類態度消極的語句，只要講久了之後，自己也會被深深植入這種意識，連帶影響到整個人，最後變得和口中說出來的慘況相同。

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為了避免這點，就應該要設法避免用消極的台詞作結。例如講了「沒賺到錢」之後，語尾立刻補充「下一次一定能扳回一成」。

相對地，運用積極正向的詞彙，就能夠幫助到財運。比方說工作繁忙，卻不說自己很忙，而是「我很樂在其中」。許多成功人士，就是懂得利用這一點，將「繁忙」轉換好的詞彙，替自己帶來好運。反而是整天把「我很忙」掛在嘴邊的人，實際上常常都游手好閒。

最重要的，「沒錢」或者「因為沒錢所以沒辦法怎樣」是絕對NG的詞彙，否則一旦說出口，就會加深自我否定的潛意識，對運勢也會有極大的負面影響。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】