「低胸黑絲滷肉飯」POV主觀視角影片瘋傳　網民：隔住mon都覺得香

滷肉飯是不少人心中的傳統美食，YouTuber黑男常以拍攝男女配對、發掘正妹為影片主題。



近日他在新影片中，挖掘一名滷肉店女店員，上班時穿著白色低胸洋裝、黑絲襪，引發網友熱議。

而該名正妹的真實身分也被起底，是有「崩壞英文老師倪娜」之稱的網美倪娜。

如置身現場 點擊放大瀏覽黑男分享的超火辣主觀視角影片：

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黑男近日以「台灣小吃：黑絲襪滷肉飯」為題發布超火辣影片，位於台北士林銘傳大學附近有一間滷肉飯小吃店，身穿白色低胸洋裝的女店員，大方展露事業線，側乳也相當性感，下半還身穿著黑絲襪，讓人鼻血直流。

影片曝光後，有網友發現她是最近以一系列「無罩挑戰」而引發話題的「崩壞英文老師倪娜」，過去也曾因身穿比堅尼在屏東東港碼頭而爆紅（點擊放大瀏覽）：

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不過黑男也在影片中坦言是為了拍片，倪娜才去打工一天，並非真正的店員。

許多人則在影片下方留言，「這間滷肉飯，一看就真的很用心在做，食材不用看也知道都是新鮮的，我隔著螢幕都可以感受到香氣」、「這滷肉好大碗」、「我想加點老闆」、「說真的，多看幾秒我會忘記自己點過什麼菜」、「看了我眼睛就飽了」。

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