獅子爸爸拒絕湊仔！趁4隻幼獅瞓覺企圖偷走「被斷正」反應超搞笑

爸爸不想顧小孩啦！一隻公獅子度自面對四名孩子相當不知所措，偏偏母獅不在，公獅就想趁這個時候偷走，沒想到四隻小獅子馬上發現爸爸要逃跑，通通衝上去狂奔在爸爸身後，這讓公獅子嚇壞了，立刻拔腿就跑。



最近有一段影片在網路上瘋傳，非洲坦尚尼亞塞倫蓋蒂國家公園（Serengeti National Park, Tanzania）有遊客捕捉到一隻公獅子正在帶小孩，母獅不知為何沒有在附近，公獅身後有一窩剛出生沒多久的小獅子們，4隻小獅子都非常活力充沛，玩久了很快就趴在地上睡著。

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公獅發現小獅子都睡著了，想說離開這裡去走走，沒想到4隻小獅子疑似第六感發現不太對勁就紛紛醒來，眼看公獅越走越遠，小獅子們就跟慌了一樣一隻一隻站起來，踏著有點顛簸的步伐跟在爸爸身後，就像是在說「爸爸等等我們」，公獅回頭發現小孩們都跟上來了，嚇得牠小跑步更快，但小獅子們也跟著加快速度，爆笑模樣讓掌鏡者都忍不住笑出來。

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影片曝光後吸引千萬網友觀看，網友留言表示「現在知道母親的辛苦了吧」、「很多爸爸對於帶小孩這件事情感到非常驚恐」、「獅子爸也會怕這群小屁孩們」、「果然天下的爸爸很多都是這樣」、「公獅：老婆你快回來救我」、「相信我，不管是爸爸還是嬤嬤，一打四真的非常累」。

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