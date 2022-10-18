中大中西醫經前緊張綜合徵先導計劃　配合飲食心理全方位改善症狀

文：周德宜醫師＠香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫

月經乃生育期女性特有之生理特徵，古今中外醫學上甚至文化習俗上，無不重視其存在。月經能反映女性生育能力和身體體質狀況，月經平順固然不會為女性帶來痛苦，然而大部份女性一生中總會遇上「月經問題」，例如：月經不按時而至、月經量太多或太少、經期腹痛等等，上述問題或會周期性發生，造成莫大的苦惱。

更甚的是，有些女士在非來經時候亦有不同程度的不適症狀，而這些症狀往往隨月經周期階段性起伏變化，例如：頭痛、頭暈、口腔潰瘍、身腫、乳房脹痛、腰痛、腹瀉、便秘、起風團、情緒不穩、焦慮、煩躁、失眠等，若集中於經期前兩星期內出現，很可能屬於「經前緊張綜合徵」。



月經能反映女性生育能力和身體體質狀況，月經平順固然不會為女性帶來痛苦，然而大部份女性一生中總會遇上「月經問題」。（資料圖片）

中醫學認為，月經週期分為四個階段，每個階段陰陽氣血的運行和消長，就有如潮水之漲退，又如月相之盈虧。若然陰陽氣血運行不利，不能順利轉化到下一階段，就會出現月經失常。香港生活節奏急促，較常見因壓力、過勞或飲食失衡而導致情志不暢、脾氣虛弱、腎水不足等狀況，同時婦女因為本身生理特點，身體較易處於相對血虛狀態，致使本身負責藏血的肝未能正常運作，容易造成肝氣鬱滯，嚴重時影響沖任氣血而發生各種婦科問題。

故此，透過平衡陰陽、並調整肝脾腎三臟和氣血狀態，使身體能順應大自然的規律變化，不但能使月經調和而提高生育能力，另一方面也提升身體健康，更有能力面對繁忙的生活。

香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所現正進行「中西醫結合治療經前緊張綜合徵先導計劃」，中醫師會按患者的生理周期全程跟進，一方面透過篩查問卷了解患者狀況及進展，另一方面透過各種中醫療法包括中藥、針灸等改善經前症狀。本綜合徵部分患者或需同時向營養師進行飲食諮詢，以營養學角度協助解決經前緊張綜合徵的不適，部分亦可能需要會見臨床心理學家，透過心理諮詢改善身心問題。 即使症狀不嚴重，也歡迎參與計劃，以助針對患者個別獨特的失衡狀態作出個體化治療，從而達至中醫經典著作《黃帝內經》所言：「陰平陽秘，精神乃治」的狀態，擁有身心健康面對日常生活種種挑戰。

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



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