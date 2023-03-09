以神之名｜網民入攝理教3年稱「信徒都很善良」一原因難退出教會

【以神之名信仰的背叛／Netflix／方力申女友葉萱Maple Yip／攝理教教主鄭明析】Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國四名邪教教主故事，其中攝理教教主鄭明析（정명석）長年以宗教之名性侵女信徒，惡劣行徑在網上掀起熱議。如今就有教友看完紀錄片後發聲，直言自己「信仰已經破滅」，但卻礙於一原因無法退出教會。



【圖輯】男網民於Dcard自爆「入攝理教3年」稱信徒都很善良，心痛揭教會內幕（點圖放大了解👇👇👇）

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有網友在Dcard發文表示，自己是名普通碩士生，加入攝理教已經快三年，他坦言一直都知道教主時常被攻擊，但教會的課程只是說明「那是為了大家所必須承擔的罪」，教友們也都勸他不要查詢過往的事，他也沒有主動搜尋教主的過去。

直到近日紀錄片掀起各界議論，教會都還刻意強調不要去看，沒想到原PO卻在無意間聽到了部分的錄音檔，「那些不堪入耳的話語，我不敢相信自己剛剛聽到了什麼」，原來平常自己深信不疑、引以為戒的話語，都被鄭明析用來侵犯女教徒，讓他在看完紀錄片後，感覺壓抑到喘不過氣來。

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原PO表示在教會裡，男女信徒都要分開坐，而且在教會裡面除了交待工作以外，完全不會和異性教徒有多餘的對話，當他看到鄭明析被抓的那幕，他僅穿著泳褲和兩名身穿比堅尼的女信徒在帳篷裡：「我覺得我對他的最後一張濾鏡也破滅掉了。這種人不配成為神派遣下來的容器，不配以神的名義發言。」

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因不捨得離開其他心地善良的教友導致難退會

原PO無力表示，自己看完紀錄片後，信仰已經崩塌了一半，但因為教友們是他在異鄉獨自打拚時，唯一的依靠，「他們真的都很善良，但這群善良的人，卻信奉著惡魔一樣的鄭明析。」讓他難以鐵下心退出教會，被真相衝擊的他，如今對一切的事物都感到非常迷茫。

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對此，網友們也紛紛留言，「絕對要趕快抽離，不要再想著進去得到什麼好處了，你講的那些好處根本就是隨便一個朋友圈都可以得到的」、「在你得到你的好處之前，搞不好攝理教就要你先犧牲了，傻孩子趕快離開吧」、「一直重複看Netflix的紀錄片，你的良心會做決定」、「信仰崩塌真的是很可怕很絕望的事，拍拍你～這世界還有很多值得你相信和喜愛的人事物，但絕對不會是邪教」。

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