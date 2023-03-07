以神之名｜攝理教發聲明反擊方力申女友葉萱　批評紀錄片內容偏頗

【以神之名／方力申女友葉萱／Maple Yip／攝理教教主鄭明析】Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》以南韓邪教教主的故事為主軸，揭露邪教背後的恐怖，其中，南韓「攝理教（JMS）」教主鄭明析（정명석，音譯）性侵多名女信徒，引起各界高度討論。此外，不僅受害者出面指控，也有不少該事件的錄音檔、影片播流出，不少網友看完後，直呼：「毛骨悚然！」



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據方力申女友葉萱（Maple Yip／韓文名：鄭秀晶）透露，鄭明析會挑選外貌精緻的人進入「常青樹」組織，該內部成員不僅女性，連長相俊俏的男性也會被選入；有一名曾是常青樹成員的陳姓台灣女子透露，入選後會被主任級女牧師叫去拍「性感照、裸照」，甚至連「私密處」都被拍下，教會高層卻聲稱此行為是「表達對教主的愛慕和尊敬」，陳女更是驚爆，當時答應拍攝的女孩們都是「自願」上繳給教主欣賞。

【圖輯】方力申新歡葉萱（Maple Yip）提被性侵經歷即爆喊（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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而反對攝理教的組織「出埃及記」，先前就曾掌握三條教徒上繳給鄭明析的「私密影片」，其影片內容是，被選入「常青樹」的五位年輕女信徒，全身赤裸的一起沐浴，還喊著「教主～快進來吧！跟我們一起泡澡吧！」，甚至稱鄭明析為「老公」。不難看出如同陳女所說，當時的女信徒對鄭明析十分崇拜，且看起來並未被強迫。

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此外，鄭明析創立的教會「基督教福音宣教會」3月3日發表聲明，指控Netflix紀錄片「內容偏頗」，認為反對團體刻意抹黑、造謠，表明「目前案件還在審理調查中」，痛批媒體此時播出該紀錄片「不是合理、客觀與公正的方法」，也強調「教會創始人鄭明析牧師，多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活」，最後表示未來教會將不予回應。

鄭明析創立的教會「基督教福音宣教會」指控Netflix紀錄片「內容偏頗」。（基督教福音宣教會官網截圖）

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