以神之名｜攝理教唔止買新聞為鄭明析洗白！仲有2招捧教主做上帝

【以神之名信仰的背叛／Netflix／方力申女友葉萱Maple Yip／攝理教教主鄭明析】被外界稱為韓國四大邪教之一的「JMS（攝理教）」，其教主鄭明析在80年代發跡，以上帝治療名義誘姦，曾一夜非禮超過50名女信徒；台灣不少高學歷女大生入教後，出面控訴遭性侵。對此，台灣資深傳媒人黃揚明透露，台灣的「基督教福音宣教會」近年就以購買新聞、舉辦座談會、發表論文等方式幫該教主洗白，他說「基督教福音宣教會就是攝理教」，怒轟他們的教主是一個會對女信徒性侵的邪教教主。



黃揚明7日在社交平台分享，「攝理教」事件讓他印象深刻，尤其多年前曾有傳媒報導，鄭明析逃亡到台灣後，涉嫌引誘性侵上百位台大和政大女學生。當時台北地檢署曾接獲多名被害人控訴，鄭明析事發後離開台灣被通緝。

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黃揚明表示，鄭明析離開台灣後，轉往香港和大陸發展，2003年一度遭香港移民署逮捕，但隨即獲釋；沒想到他又赴台發展，甚至還成立模特兒部選妃，直到2007年於北京落網並引渡回韓國，被依性侵罪判處10年徒刑，在2018年2月出獄；沒想到他仍死性不改，持續對女信徒下手。

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攝理教幫鄭明析洗白3招：買新聞、發表論文和舉辦論壇（包括座談會）

黃揚明透露，他最訝異的就是台灣的「基督教福音宣教會」組織，不但信徒約4、5千人，而且幾乎都是高知識份子，該教派近年更透過舉辦論壇、座談會，還以購買新聞方式和發表論文替鄭明析洗白。

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讓黃揚明不解的是，「基督教福音宣教會」座談會探討宗教打壓議題，當中包括政大法律系副教授林佳和、淡江大學歷史系兼任助理教授鄭睦群等學者都與會。林佳和是台灣知名人權學者，黃揚明說，該教會受到他背書支持，足見教會實力不容小覷，座談會影片「針對鄭明析牧師一案，林佳和教授認為該案是明顯判決違背法令，並援引美國案例，認為該案極有機會平反。」

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最後黃揚明強調，「基督教福音宣教會」就是攝理教，他們的教主是一個會對女信徒性侵的邪教教主，民眾千萬要小心注意。

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