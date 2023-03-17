啦啦隊女神賣力熱舞「跳到斷肩帶」　堅持表演到最後　獲大讚專業

撰文：聯合新聞網
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職業棒球啦啦隊除了在球場上帶動氣氛，鼓舞球員士氣外，不少成員也跨足其他領域去表演，因此不少啦啦隊員的知名度越來越高。

台灣中信兄弟啦啦隊成員「短今」日前在一場活動中熱舞，沒想到肩帶突然斷掉。「短今」沒有因此慌了手腳，反而將舞蹈跳完，讓看過的人都大讚敬業。

Bra Top肩帶突斷掉仍堅持表演到最後（點擊放大瀏覽）：

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有網友在PTT表特板以「專業態度的短今」為題發文，他貼出多張「短今」在展場表演的照片，原來「短今」日前出席一場加盟展，她穿著一件極低胸的粉紅色上衣，這件上衣僅用兩條透明肩帶支撐住。

但當「短今」表演熱舞的過程中，其中一條肩帶突然斷掉，不過她並沒有因此慌了手腳，反而持續地將舞跳完，讓原PO看了大讚：「這就是我經常跟你們說的……專業！」

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貼文引起不小的迴響，「這個專業態度我喜歡」、「短今很讚啊」、「短今，真的讚，好厲害」、「喜歡不需要理由」、「兄弟齊心，我愛短今」。

「這態度讚」、「這篇會爆掉」、「短今推啊，很美啊」、「非象迷，但我覺得可以」、「讚到爆好嗎？就是有點太高」、「怎麼這麼彈啦」。

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