聯合國歷經10年協商,終於在3月5日通過《公海條約》(The High Seas Treaty),列明2030年前將全球30%海域納入保護區,以保護及復育海洋生態。



據《公海條約》,新設保護區內將限制捕魚、航道路線及深海採礦等勘探活動。負責監管授權的國際海底管理局(ISA)表示,往後在深海海底的任何活動都會受嚴格環境法規約束,確保會以可持續和負責任的方式進行。

這也是人類繼1982年《聯合國海洋公約》(the UN Convention on the Law of the Sea)後,時隔41年再有保護海洋的國際協議簽訂。公約項下僅1.2%「公海」區域受保護,新通過的《海洋公約》將全球三分之一海洋納入保護範圍,並預期2030年前完成。

綠色和平北歐海洋活動家梅勒(Laura Meller)稱《公海條約》通過是海洋保育的歷史時刻,標誌保護自然及人類可戰勝地緣政治。