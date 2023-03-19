悲！人夫欲捐腎給病妻　檢查驚揭真相崩潰疑兄妹亂倫：已有2孩子…

為救妻子卻揭破驚天秘密？外國1名自小被領養的男子，為了捐腎給患病的妻子，於是帶着一絲希望去做匹配率檢查。沒想到「希望」變成「絕望」，男子被告知兩人匹配度極高，但亦意味着，他與妻子可能有血緣關係。當他一想到自己可能在不知情的情況下，與血親亂倫並生下孩子，就感到崩潰與無助，於是在網上發文求助。



國外1名自小被領養的男子，為了捐腎給病妻，於是去做匹配率檢查，沒想到竟被告知兩人有可能有血緣關係。（alexander grey/unsplash）

該名男子在外國論壇Reddit以「準備接受測試捐腎給我妻子」為題發帖，他表示自小就知道自己剛出生2分鐘就被分配到領養家庭，出世紙上的父母訊息都是養父母的。他自幼就跟隨養父母在全國各地生活，且由於整個領養過程被保密，他及養父母都對他生母毫不相識，但他並不在乎。

8年前，他因為到外地工作，結識了比他少2歲的妻子，兩人在短暫相處過後墮入愛河。恰巧公司決定調派他到該地長期工作，兩人順利交往2年後結婚，並生下2個孩子。可是在小兒子出生後，他妻子的身體狀況轉差，後來更需要接受腎臟移植。雖然他妻子的親人全部都接受了匹配檢查，但結果不是不匹配就是各種原因不適合。

自知機會渺茫，他還是在2月中旬接受了相關測試，看看自己會否有那麼一絲機會適合捐贈。沒想到數天後，他就收到了「喜訊」，醫生來電指他非常合適，但想請他再做額外檢查。他沒想太多就答應了，「然後結果出來了，我感到震驚和困惑」。原來，醫生發現他和妻子的匹配度「異常地高」。

醫生發現男子和妻子的匹配度「異常地高」，意即他與妻子可能有血緣關係。（akram huseyn/unsplash）

他表示醫生向他解釋「父母與孩子的匹配度至少可以達到50%，而兄弟姐妹的匹配度可能為0-100%」，意即他與妻子可能有血緣關係。他得知此事後難以接受，坦言對未來感到迷茫，「她是我的妻子，也是我們孩子的母親」。

帖文引起嘩然，不少網民都表示震驚，並勸男子再去做一個詳細的檢查，「快去做專門的檢查」、「天啊！太可怕了，怎麼會有這麼巧合的事」。但也有人認為既然兩人結婚生子已成定局，要做的是處理將來的事，「把腎給她，先治好她的病。不管她是妹妹還是妻子，你們永遠是家人」、「也帶孩子去做身體檢查吧，以後不要再生了，近親繁殖可能令孩子出現問題」、「你要想的是將來如何跟孩子說『這是你的媽媽，也是你爸爸的妹妹』」。