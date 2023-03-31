狂野系「重機辣妹」驚見牠站路中心　不惜被咬暖心救援獲讚真女神

近年來，有越來越多人投入騎乘紅黃牌重機（重型電單車），享受追風樂趣，當中不乏有藝人、網紅或是身材姣好的正妹，都會在個人社群平台上記錄騎乘重機遇到的趣事或抒發心情感觸。



日前一名重機正妹「愛筆Abby」分享一支影片，可以看到她騎著愛車Yamaha MT15在北宜公路上，驚見一隻黃麂慢條斯理地走在馬路上，讓愛筆整個人看傻！

雖然差點被逛大街的黃麂擊落，但愛筆仍趕緊停車展開「即刻救援」，將被嚇到的黃麂趕往路邊，獲網友大讚：「人美心善！」

點圖放大看看愛筆的暖心救援過程及更多她的IG美照：

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愛筆個人IG清楚分享個人資訊，公布自己身高170公分、體重45公斤，正職雖然是從事美術相關工作、喜灣畫畫，但也兼職車模，所以社群平台上有分享自己擔任車模、賽車女郎的照片。

喜歡騎重機的愛筆透露，目前持有的愛車包含Aprilia RS660、Yamaha MT15與手工車，也不時會獲得一些重機開箱、試騎的機會。

此外，愛筆其中幾則貼文分享，是與「2022年引起車友關注、週末會出現在坪林賣花生」的兩位重機正妹合照，粉絲才明白原來「女神們」都已經彼此認識成為車友兼好友！

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這回，愛筆引來許多網友關注的原因，是她騎著Yamaha MT15於北宜公路兜風時，突然看見一隻黃麂緩慢的往道路中央斜走，雖然自己被嚇到，還好因為騎乘速度不快，來得及閃避才沒有被黃麂擊落。

繞過黃麂沒多久之後，愛筆便將車輛往路邊停靠，回頭查看後立即下車打算將黃麂趕到路邊，一方面是避免黃麂被其他車輛撞上，二方面也確保路過用路人不會因為這隻小動物而發生意外。

在愛筆的行車紀錄影片可以看到，她先是於路邊很可愛的跳躍、揮手示意，試著讓其他汽機車駕駛能從遠方看見，進而放慢車速，在確保安全無虞後，趕緊走到黃麂旁邊要將這隻小動物趕往路旁。

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不過，膽小的黃麂疑似也因為被嚇到，整個僵在道路上不敢移動，愛筆決定要將牠抱到路邊，無奈黃麂體重可能有8~14公斤不等，愛筆發覺自己實在是抱不動，只好將牠放下。但可能就是愛筆的暖心與善意讓黃麂回過神，這才繼續朝對向車道行走，而愛筆緊跟黃麂身後，即便嘴裡透露有些小情緒在，還是確保牠完全走進山上，不忘最後「耳提面命」唸牠幾句，才放心地回到車上繼續旅程。

該支影片最後，愛筆放上自己一開始被受到驚嚇的黃麂咬傷食指的照片，還開玩笑表示：「救你還被啃，要做羊肉爐喔？」

廣大網友看完影片後，先是搞笑留言：「還好黃麂沒說話！不然你聽到會傻眼！他會好好的問候你喔！」、「牠一定咬你，再罵你髒話」、「邊趕邊罵（笑）」、「很氣不過好有愛」。

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更多人則讚美愛筆：「謝謝你的愛；讓這生命能永續」、「不僅幫忙黃麂毫髮無傷，也讓開車和重機免於這不必要的危險」、「人美心善，真女神」、「最美的風景」、「小黃麂很幸運的遇到了善良的你」、「人美心也美！好人有好報」。

Yamaha MT15屬於一輛白牌輕檔車，目前最新年式搭載排氣量155c.c.水冷單缸4V SOHC引擎，配備VVA可變氣門，可於10,000轉輸出18.5匹最大馬力、8,500轉供應1.4公斤米扭力，用來驅動僅138公斤的車重非常夠用。MT15車長x車寬x車高為2,020 x 800 x 1,070mm，軸距達1,335mm，座高810mm，騎乘三角的比例其實與一輛300級別的街車非常相近。

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