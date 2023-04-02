嘉湖山莊業主$5000分租房　標榜「成間房自己住晒」　免租期是…

網上不時都有業主放租單位，有港女近日代一名嘉湖山莊女業主將單位分租，招1名女室友，標榜月租5,000元，「成間房自己一人住晒」，引來網民批評嘲諷，「『成間房一個人住晒』都係賣點要咁強調」，又批評租金高昂及免租期太短，「成$5,000租間房業主有幾好人？」、「個X街業主都幾XX街同計較，嗰一日半日叫免租期」。



有港女近日代一名嘉湖山莊女業主將單位分租，招收一名女室友，標榜月租5,000元，「成間房自己一人住晒」。（fb群組「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

該港女於3月30日晚在fb群組「自己物業自己放，租買免佣」發文，代一名嘉湖山莊女業主將單位分租及免佣，並列舉多個要求及賣點。她指業主希望招1名女室友，月租5,000元，包水電煤、Wi-Fi、洗衣機及雪櫃，確保沒任何額外收費；可短租半年，長租也可，免租期3月30日開始，「即刻可以入住，4月1先開始計錢」。

樓主又標榜租客可「成間房自己一人住晒」，房間樓下景觀為屋苑大泳池，不過廳廚廁需要共用，「個廳好大、好靚，有梳化、電視」。她又強調「業主好好人」，若想增設窗簾或有其他需求，溝通就可，「窗簾都免費加畀您，同埋她好nice好容易相處」。

嘉湖山莊設施和交通方面，樓主提到有免費穿梭巴士直達港鐵天水圍站，車程約5分鐘；租客亦可乘輕鐵，從屋苑步行2分鐘即達輕鐵銀座站；屋苑有私人會所，包括保齡球場、泳池、壁球場、羽毛球場、餐廳等設施，業主承諾會免費幫租客申請住戶證。

有網民直言對分租感抗拒，並批評業主開價高，「同人分住，三唔識七」、「分租房都要用梳化床」、「睇下邊個咁唔好彩入去住？」、「成間房一人住晒喎，不過唔介意搵多條女住」、「嘉湖有啲$9,000至$10,000已經可以租晒成間屋」。

有網民針對免租期過短，批評業主庹縮，「4月1先計錢，出去租屋都唔止兩日免租啦，onX」、「今日31日啦喎，講到好似益人咁？」、「嘩！免租期有咁長時間！一睇就知業主真係好好人啦」。