日本北海道驚現「黑白7-11」招牌 網友揭秘禁止鮮艷招牌背後原因
撰文：聯合新聞網
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香港、台灣街道上充斥許多五顏六色的招牌，不過日前有網友拍下位於日本北海道的「黑白7-11」直呼怪怪的，事實上日本景觀法會限制店家的招牌顏色或廣告牌高度，以保護當地歷史形象，此外根據研究發現裝潢為暖色系的店家，容易讓客人想走進店內，因此7-11鮮豔的橙色與紅色比較能吸引消費者的目光。
有網友在Facebook社團「爆廢公社」發文表示，北海道出現黑色7-11招牌讓他覺得怪怪的，許多網友留言解釋，「那個是為了保護景觀而設計的」、「部分地區為了平和色調有規定色號跟亮度，這就是政府管理市容的證明」、「為了保護當地景觀和古蹟建築，日本某些地方會禁止鮮艷的招牌」、「聽導遊說是為了符合守舊的文化而改」、「京都也有一間，也是黑的，為了保護當地文物形象」。
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據台灣《三立新聞網》報導，日本景觀法主要限制店家的招牌顏色或廣告牌高度，這些店家在日文稱作「景観条例等準拠店舗」，例如7-11從紅、橙、綠的鮮艷顏色改成黑白色；全家、麥當勞也改成較淡的茶色等，甚至是整體設計都要符合當地特色。事實上，在日本京都就有強制執行「京都市屋外廣告物條例」，就是為了保護京都古都的歷史形象，不相符的建築招牌都必須在顏色和面積上重改設計，讓觀光客能明顯感受到古都氛圍。
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此外，7-11在招牌設計上也有所巧思，《上報》指出經研究發現，外部裝潢為暖色系的店家，容易讓客人產生「想要進去逛」的念頭，因此7-11鮮豔的橘色與紅色能吸引消費者的目光，容易讓人不知不覺中走入店內。
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