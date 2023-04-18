印度神童同門預言「4月下旬驚爆血光之災」凶星殺到5件事要留神

與「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯，曾神準預言2月爆發超級地震，沒過多久土耳其就慘遇規模7.8強震。近日李靜唯針對4月下旬星象提出示警，不僅21日水逆開始，在2大凶星映射之下，4月下旬將開始「火氣沖天」，血光災難不得不防！



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李靜唯近日發文指出，全球經歷了短暫平靜後，4月下旬開始堪稱「火氣沖天」，4月14日象徵男性權威、皇族、政治人物的「太陽」，進入最旺的相位「白羊座」（牡羊座），與水星、羅喉合相整整1個月，同時也被計都、土星2大「凶星」映射。她解釋，「太陽」代表極權國家領袖，一旦進入火象星座啟動星座白羊座，個人行動力及企圖心都會更加旺盛，「譬如俄羅斯的普京，東北亞包括北韓及日本領導人皆有可能（當然也包括大陸），因為太陽掌管的就是野心，權威和靈魂的能量！」

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再加上4月14日所會合的行星都屬於「分離行星」，李靜唯指出，不論是烏俄戰爭或其他地緣政治緊繃的國家，都要特別注意某些極權國家領袖的起心動念，皆有可能直接牽動全球恐慌的神經，甚至會在不久的將來對世界產生深遠的影響。

此外，「太陽」也代表黃金、銅、白銀等貴金屬紛紛創新高，因此4月下旬黃金有可能再度突破高點，成為最佳避險資產，且和軍火與武器相關的股票或金融商品還會持續熱絡。

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不過，李靜唯提醒禍不單行的是4月20日，月亮也進入白羊座形成罕見的「複合日食」（台灣只看到日偏食），21日水星開始逆行，4月22日木星正式告別雙魚座，與太陽、羅喉以及逆行的水星4星同時合相在白羊座。由於木星代表擴張，她認為這樣的星相對已經有戰爭的地區非常不利，加上水逆關係，大凡跟人際溝通有關的服務業與醫療資源短缺的問題將會層出不窮。

值得注意的是，太陽跟白羊座都是火元素再加上火星，還在雙子座流連，堪稱「火上加火」，包括從去年（2022）開始就十分頻繁的地震火災（尤其是東方、東北方或南方地區），以及極端天候造成乾旱缺水的狀況，恐會益發嚴重之外，其他和交通運輸有關的血光災難還是不得不防！

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