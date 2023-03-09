日本首部AI繪畫漫畫發售　科幻為主題　Midjourney將取代漫畫家？

由Rootport著作的AI繪畫科幻日漫《賽博朋克桃太郎》將於3月9日發售。本作是一部根據AI繪圖工具Midjourney創作的全彩色漫畫。



《賽博朋克桃太郎》的故事中，一名失去了意識的少年，被送到了開脫衣舞俱樂部的老奶奶家裡。少年因為失去了記憶，所以不知道腰上「KBY」的數據被上鎖。少年被老奶奶取名為桃太郎，踏上了和強大敵人鬥爭的旅途。

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作品於2月的時候在日本網站上開始連載，3月9日發售的單行本將會有加筆及修正刊登過的內容。同時，亦會預定公開AI製作漫畫的過程。作者Rootport表示，AI的成果令他滿意，可以代替自己沒有藝術天賦的缺陷，成為一名漫畫家。

不過，AI繪畫技術引起了不少爭議。在這部《賽博朋克桃太郎》宣佈推出時，就引起過一些爭議。有人認為AI技術可能取代漫畫家或藝術家的創作，而有人認為AI技術只是輔助工具，人類仍然是主導者。無論如何，這部首部AI科幻日漫仍然值得期待！

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