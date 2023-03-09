日本首部AI繪畫漫畫發售 科幻為主題 Midjourney將取代漫畫家？
撰文：香港漫畫書網
出版：更新：
由Rootport著作的AI繪畫科幻日漫《賽博朋克桃太郎》將於3月9日發售。本作是一部根據AI繪圖工具Midjourney創作的全彩色漫畫。
《賽博朋克桃太郎》的故事中，一名失去了意識的少年，被送到了開脫衣舞俱樂部的老奶奶家裡。少年因為失去了記憶，所以不知道腰上「KBY」的數據被上鎖。少年被老奶奶取名為桃太郎，踏上了和強大敵人鬥爭的旅途。
+11
作品於2月的時候在日本網站上開始連載，3月9日發售的單行本將會有加筆及修正刊登過的內容。同時，亦會預定公開AI製作漫畫的過程。作者Rootport表示，AI的成果令他滿意，可以代替自己沒有藝術天賦的缺陷，成為一名漫畫家。
不過，AI繪畫技術引起了不少爭議。在這部《賽博朋克桃太郎》宣佈推出時，就引起過一些爭議。有人認為AI技術可能取代漫畫家或藝術家的創作，而有人認為AI技術只是輔助工具，人類仍然是主導者。無論如何，這部首部AI科幻日漫仍然值得期待！
延伸閱讀：海賊王One Piece真人版劇集今年Netflix上架 路飛等主角背影曝光
+7
多啦A夢｜盤點6大現實版道具 AI繪圖同美顏濾鏡原來一早已出現？漫畫大師井上雄彥必看作品4選 拆解宮城良田的童年故事不容錯過網民票選男兒當入樽 SLAM DUNK角色排行榜 排第1位的果然就是他《鬼滅之刃上弦集結 前進刀匠村》日本首周破11億 香港23日接力2022人氣動畫歌曲 《孤獨搖滾》神曲必聽 《烙印戰士》大膽創新全球僅45張 究極寶可夢卡牌2億日圓天價出售 超稀有來歷曝光
【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】