AI繪圖新工具Stable Diffusion Reimagine　以圖生圖帶來創作靈感

去年有許多令人興奮的文字生成圖片AI服務出現，其中之一是Stability AI推出的Stable Diffusion。與DALL-E 2以及其他文字生成圖像AI不同，Stable Diffusion是開源的——用戶可以存取原始碼並製作獨特模型，更容易打造個人風格藝術品。



不過，雖然現在講到AI生成圖片時，大眾更關心的是怎麼詠唱製作逼真的人像，但是其實Stable Diffusion還有其它的專長。Stability AI有一系列不同的工具，都不是用來文字產生圖片的，嚴格說起來，更像是昨天Adobe發表的AI工具 Firefly。就在不久之前，Stability AI推出個名為「Stable Diffusion Reimagine」的新工具，這並不是文字產生圖片的工具，而是可以透過你上傳的圖片進行靈感創作。

▼▼▼Stability AI新工具Stable Diffusion Reimagine▼▼▼

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其實Stable Diffusion本來就有一個叫做「img2img」，允許使用者在上傳圖片的同時上傳文字提示來指導人工智能，而Reimagne更像是對該功能的精簡版本。

Stable Diffusion Reimagine聽起名字就可以知道，你上傳一張照片，它就可以「再想像」更多的圖片出來，創造出他們想要的多種變化。

其實這個新功能在某些情況下，可能會產生出很奇怪的結果，例如前面咖啡廳的效果。但是對於那些已經有點藝術細胞的人來說，Stable Diffusion Reimagine 可能是一個有價值的靈感來源。此外，看看Stable Diffusion Reimagine 犯下什麼錯誤，其實也是一件挺有趣的事情。

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