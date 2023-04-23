噁心！市場買魚見「肚內有生米」照食　食咗大半發現「啲米會郁」

齋戒月是穆斯林的重要節日，在這期間從日出到日落都不能進食，要等晚上才可以填飽肚子。



而在馬來西亞，各地都會有齋戒月市集，許多小販會在此擺攤販售各色小吃，是當地的一大特色。

不過近來在社群平台上有不少網友分享在齋戒月市集上買到不新鮮的食物。一名孕婦更表示自己在齋戒月市集上買了一條魚回家，吃到一半發現魚肚內竟然有滿滿的蛆蟲，讓她嚇瘋。

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根據光明日報等當地媒體報道，這位名為諾娜菲（Noonafz Isml）的網友是一名孕婦，她在齋戒月市集上買了熟食回家享用，其中一條魚的肚子裡佈滿了小小長條狀的物體。

一開始她以為是生米，不疑有他的諾娜菲繼續享用魚肉，直到快吃完時才發現魚肚內的「生米」竟然會蠕動，才知道那是蛆蟲。

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諾娜菲將這條有蟲的魚拍下並上傳到社群帳號，她表示是在吉隆坡峇都慕達（Batu Muda）的齋戒月市集買到這條魚，並難過地說自己並不想索取賠償，只是希望小販能真心誠意地做生意，更何況還是在齋戒月期間，不應該這樣欺負人。

而網友們看到後除了覺得噁心也深感憤摡，同聲譴責沒有良心的小販，有人還建議諾娜菲應該要向衛生機關檢舉，「不是想讓他做不了生意，而是要讓他更注意衛生」。

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