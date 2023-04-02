婆媳｜夫妻欲做產前檢查　奶奶稱兒子毋須做　一歪理激到全家不和

婚前的健康檢與平常健康檢查是不一樣的！偏偏奶奶就是覺得自己兒子很健康！？



Decard日前就有網民困擾發文，因為跟男友準備要結婚了，奶奶主動跟女事主提議說婚前可以去做健康檢查，原本就有此計劃的女事主也就積極處理這件事，地點、時間也都訂好了，也跟老公都談妥了。

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婚前健康檢查，奶奶只叫媳婦去

只是，沒想到與奶奶聚會提及此事，奶奶一聽到臉色大變急說，「你自己去檢查就好了啊，為甚麼要帶老公一起去？」一時間，氣氛有點尷尬，女事主好聲好氣地回奶奶說道，「我們兩個要結婚，當然是兩個人都檢查呀！」

結果最讓女事主不能接受的是，奶奶竟然繼續說道：

「我兒子那麼忙，你就不要打擾他工作，你自己去就好，」、

「而且，我兒子之前才做過檢康檢查，他很健康。」、

「女生之後是要懷孕生小孩子的，比較需要檢查。」



女事主原本繼續想解釋，老公竟然抓住她的手示意不要回嘴，這舉動真的徹底激怒她，立即火氣上來回說，「搞不好你兒子精子量不足，沒辦法讓我懷孕，這樣我不是很冤枉？」

這讓本來開心的一頓飯，大家非常尷尬地吃完….

老公也不反省，一心要老婆隱忍

送走奶奶後，兩人自然吵了一架，一直無止盡的鬼打牆，覺得雙方都沒有錯！

老公：老人家比較固執不要跟她爭給她點台階下，我又沒有說不跟你一起去，何必鬧成這樣？

女事主：你媽說的話，就是覺得有生育問題就是女生的錯，已經有點羞辱到我了。

老公：她這樣想又怎麼樣，我又沒有這樣想就好。

女事主：那你剛剛在飯桌上為甚麼不幫我說幾句？讓我一個人面對你媽這種態度？



網民一致認為，是否真的要結婚

其實，女事主最心寒的是，老公居然一句話都沒有幫她說話，加上奶奶一味只覺得自己的兒子「好」，甚麼問題都沒有，就算有問題也都是媳婦的問題。

帖文一出，不少網民都說到：

．「真的要考慮結婚這件事了嗎？」

．「感覺可以直接分手！」

．「健康檢查是婚前雙方都應該做的事！」

．「這樣的奶奶結婚之後，問題一定更多，一定要好好考慮清楚啊！」



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健康檢查與婚前健康檢查，真的不一樣

其實，健康檢查與婚前健康檢查，真的不一樣啊，普通健康檢查是以個人的基本健康為主軸；而孕前檢查是針對感染性、遺傳性等，可能影響女性本身或是下一代健康的疾病為核心。

至於婚前檢查，是為了讓即將邁入婚姻的男女雙方，透過血液常規篩檢、尿液檢驗、梅毒、愛滋病等傳染病檢查，了解身體可能的疾病，也就是說為了孕育健康的下一代做好準備的。

最重要是，對於一些隱性遺傳疾病，難以透過一般常規產前檢測，就必須經過婚前健檢而發現，包括唐氏綜合症篩檢、非侵入性檢查NIPT、羊膜穿刺、超音波檢查等發現。其中，地中海型貧血就是常見的單基因隱性遺傳疾病。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婚前婆婆只叫媳婦去做健康檢查，原因是，「我兒子很健康」「而且妳是要生小孩的！」】