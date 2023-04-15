奶奶說話粗俗　擔心孩子學壞？醜人留待老公做　你應做的是這些

現在與過去的的道德觀、價值觀有諸多不同。有時候長輩也不是惡意，就是他們從以前到現在，就是這麼過生活，沒意識到自己現在的行為已經不恰當。但家長難免會擔心，自己的孩子若模仿了，該怎麼辦？



跟老爺奶奶意見不同，也不一定要硬碰，就算真的要開口，也留待老公出聲吧！（按圖了解）

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有位網民媽媽在親子社團上大吐苦水，表示自己的5歲孩子這陣子常講粗俗、沒禮貌的話：「滾開」、「去死」，有時還會隨地亂吐口水。經詢問下，孩子才矇矇懂懂地說都是學奶奶講話，讓媽媽非常的為難，因為奶奶平時也很疼孫，講這些話也是口頭禪並無惡意，大家平時相處也很和諧，實在是不想因為這件事情打壞大家的關係。

此文一發，便引起許多家長的共鳴。因為這樣的教養落差，幾乎人人家裏都有，有愛的愛偷餵零食，或是過度寵溺小孩……

避免直接衝突，私底下給孩子機會教育

其實，遇到這種問題，很多人會直覺想要跟奶奶反應，請長輩在孩子面前做個好榜樣。但與其一味地要求他人改變，我們也不何嘗試着給孩子做機會教育呢？

這個社會上有千百種人，確實很難要求大環境無時無刻配合自己？子曰：「君子求諸己，小人求諸人。」若是遇見旁人有不恰當的行為或言語，我們可以私底下對孩子進行機會教育：這些話是甚麼意思？為甚麼不恰當？對他人會帶來甚麼影響？相信多幾次的機會教育後，孩子就能正確的判斷哪些行為可以模仿，哪些行為不恰當。

要溝通？自己的爸媽自己糾正

至於長輩的行為，到底該不該糾正？孩子會不會哪天好奇問：「為甚麼我不能講，但嫲嫲就可以講？」

糾正長輩的行為，不是媳婦或女婿的責任，自己的長輩自己溝通。畢竟若有嫌隙，還是有血緣、親情關係可以維繫，芥蒂不會存在多久；但如果是外人來講，就沒有親情、血緣關係可以緩和了，若是長輩真的小心眼，還會覺得被外人糾正沒面子，那麼中間的心結就可能真的從此落下了。

掌握長輩情勒套路，不落入情緒糾結

不過難免，有些長輩被糾正後會覺得面子掛不住，或是覺得「現在爸媽都小心眼」：不能吃甜食、不能看電視、不能講髒話，以前哪那麼多規矩……等等，開始對年輕家長情緒勒索：

．「你們那麼會教，以後就不要請我們幫忙帶」

．「我們以前都這樣教，你們有變壞嗎？」

．「不喜歡就不要回來了！」

．「對啦我們沒用了啦、觀念落伍了啦！就你們最厲害！」

．「就你們小雞肚腸，看甚麼都不順眼！」



如何擺脫他人的情緒勒索？

面對情緒勒索，最怕自己因為擔心他人生氣、想討好，而立場不堅定或是自己也陷入內疚、掙扎。但我們試着換個方式想：每個人都有生氣的權利，只是他們的生氣表達方式不討人喜歡。這時候我們利用３步驟「停、看、應」，就能脫離情緒勒索的掌控：

停：離開現場，離開充滿壓力的範圍讓自己冷靜下來。



看：重新思考，並堅定自己的立場。既然我們知道自己的決定是正確的，又何必因為他人的情緒而做出錯誤的行為？



應：立場明確後，就可以更客觀的找出適合的應對方式，不再是因為害怕或討好，喪失判斷力。



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：長輩有壞習慣，擔心小孩模仿怎麼辦？了解長輩情勒套路，不落入情緒糾結】