狗街鎮大橋鬧鬼事件：少女溺死成恐怖開端　開棺驚見屍體長出了……

故事大約發生在7、80年代，雲南省昆明市的某個縣城小鎮——狗街鎮，小鎮環山繞水，這也是我的故鄉。



文：雯雯（發表於靈異社區）

小鎮的西邊鄰著南盤江，一座幾百米長的古樸大橋橫跨南盤江，也是從西邊出鎮的必經之路（此橋約十餘年前壽終正寢，在原址上重建了新橋）。

故事就發生在這條被當地人視作母親的南盤江和這座大橋上……

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由於時間過的太久，當事人的名字已經沒辦法回憶起來，在下文中我就用小芳和小玉來稱呼當事兩人。

小芳和小玉是一對要好的青梅竹馬閨密，當時兩人的年紀約莫15、6歲，某天小芳小玉以及幾個年齡相近的同學在南盤江邊嬉耍，天色漸晚，外出農作的鄉親都陸續回家，同伴也三三兩兩的散去。

小芳不知為何下到了南盤江，由於水勢湍急（據說當時大橋剛好處在開閘的時間，2013年還有鎮上的10人乘船被捲入水中造成3人死亡2人失蹤的事件），小玉不會游泳，在去尋找人呼救的時間裏，小芳已經溺死在了江中。

小芳的母親悲痛不以，農村人普遍迷信，小芳年齡太小，只得草草下葬。

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而小玉的噩夢也從小芳的死開始了，小芳死後，小玉逐漸變得抑鬱寡歡，面無人色，愈來愈虛弱，彷彿一朵正盛開的鮮花正逐漸凋謝。

每天傍晚，天色剛暗時，總有一陣陰風吹進小玉家門口的巷子，而這個時候小玉就變得如同野獸，力大無比，嘴裏發出沙啞的嘶吼，三五個成年人攔她不住。她卻也不做什麼總是跑到大橋上，形如瘋魔，手舞足蹈，如果有車輛來往，還會攔住車輛，此事一時間在小小的鎮裏鬧得沸沸揚揚。

小玉的家人出於無奈只能在每天傍晚用大麻繩將小玉捆在床上，可這方法只能限制小玉的行動，並不能解決小玉眼見不活的事實。

小玉的母親嘗試在小玉瘋癲的時候溝通，小玉卻口口聲聲說自己不是小玉而是小芳，她不甘心，要小玉去陪她。家裏人這才意識到事情的嚴重性，請了許多神棍用了各種辦法都沒辦法解決。

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據說最後小玉的母親請到了昆明圓通寺的一位高僧，高僧帶了眾人在正午掘開了小芳的墳墓，當打開棺材的時候赫然發現小芳絲毫沒有腐爛，反而身體長出了黑毛，手指上的指甲像野獸一樣鋒利尖銳。

高僧隨即命人將棺材重新釘死，搭上柴火燒了，據說當火燒起來時，棺材裏還傳出了淒厲的慘叫。

事後高僧作法為小芳超度，小玉經過很長時間的修養，身體也恢復了正常，最後嫁人生子，已是兩個孩子的母親。

這個故事是我的奶奶對我說的，老一輩的狗街人都知道這件事，但隨著我奶奶與老一輩人的相繼離世，這件事已經無從考證，消逝在了漫長的歲月裏。

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