新婚日老爺施下馬威：不聽教將家法嚴懲　人妻霸氣1句KO獲激讚

倚老賣老的人，又怎會獲得後輩尊重呢？台灣有女生分享，公司女同事結婚當天回到夫家，老爺便指着客廳的一根木棍，下馬威表示那是家法，將用作對付不聽話的媳婦，不過女同事不甘示弱，大膽駁斥並指她天生就是叛逆，請老爺隨便打，而她之後說出的1句話，更令老爺閉上嘴巴馬上退回房間。

事件引來網民討論，認為老爺這種老人就是「欠修理」，質疑他是否沒有弄清現在什麼年代，居然還打算以家法伺候來威懾媳婦，又斥責老爺「自取其辱」。也有網民大讚事主反擊「強！」、「這個態度我喜歡」。



台灣有女生分享同事結婚當天回到夫家，老爺便指着客廳的一根木棍，下馬威表示那是家法，女同事不甘示弱並直認天生叛逆，請老爺隨便打，之後說出的1句話，更令老爺閉上嘴巴。（《香港愛情故事》劇照）

該女生在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」群組發帖，指其工作崗位有位性格較為直爽的女同事，對方新婚第一天，她的老爺便指着客廳裏一根木棍，下馬威表示「這就是家法」，專門用來教訓不乖和不聽話的媳婦。不過樓主說，女同事毫不畏懼，直接向老爺表明她天生就是個叛逆媳婦，直指「不用等改天，公公現在就可以直接打」，但她隨即補充，保證老爺打完她便會報警，並在法院相見，令囂張跋扈的老爺只好乖乖閉上嘴巴回房間去。

對於老爺做法，網民都極為傻眼，「什麼年代了，還家法」、「公公可能有痴呆，以為自己穿越了」、「一樣的台詞，用在不同的年代，就是自取其辱」、「希望他的女兒，同樣遇到像他這種公公」、「我同學就遇過，不過是真的離婚收場」。亦有人好奇事主被老爺這樣威嚇，為何丈夫不為妻子護航，「老公死了是不是，家裏的狗亂吠人，不用出來處理」。

有網民表示，她的同學之前就是嫁給還在執行家法的家庭，不過最後亦離婚收場。（《三十而已》劇照）

不少人都大讚事主反擊「強」、「好樣的！讚！」、「這個態度我喜歡」、「一開始的氣勢不能輸」、「你跟我談家法，我跟你談司法」、「標準的欺善怕惡，惡人就要用惡法治」、「當下應該錄音或錄影起來，這算恐嚇」。惟有人覺得寄人籬下，遇到不如意的事不會壓制心中怒火，竟然硬碰硬，質疑事主家教程度，「妳還是搬出去或離婚好了，免得妳那張嘴氣到妳公公中風」。